Вулиці Кохання є, але знайти складно: що відомо про романтичні адреси України
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Романтична назва — не завжди туристична локація
День закоханих на вулиці Кохання. Звучить романтично, але на практиці не так просто — вулиць чи провулків Кохання в Україні знайшлось усього чотири. І знаходяться вони не у центральних частинах. "Телеграф" зібрав, що про них відомо.
Драматична історія кохання в Харкові
Лідером з кількості "закоханих" топонімів можна вважати Харків. Тут поруч з провулком Кохання є вулиця Кохання, яка впирається в Романтичну набережну, яка через місток переходить у вулицю Квіткову та перетинається з провулком Коханки. Знаходяться вулиці у приватному секторі Немишлянського району.
Подейкують, що назва давня, і збереглась ще з того часу, коли Немишля не була частиною Харкова, тобто щонайменше з кінця 19 століття.
Кохання поруч з Харковом
В передмісті Харкова — ще одна вулиця Кохання. Так у 2024 році перейменували вулицю 1-го Травня в Покотилівці. Причини обрати саме таку назву не оголошуються, адже сусідує вулиця із цілком прозаїчними назвами — Незалежності, Залізнична, Троїцька.
Маленьке кохання в Ужгороді
Провулок Кохання в Ужгороді настільки маленький, що є навіть не на усіх мапах. Поруч з ним провулки із квітковими назвами — Фіалковий, Волошковий, Гіацинтовий тощо.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Харкові проспект Гагаріна перейменували в Аерокосмічний, але пропозиції були й інші. Цікаво, що одна з них — на честь Героя України.