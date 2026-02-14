Вулиці Кохання є, але знайти складно: що відомо про романтичні адреси України

Романтична назва — не завжди туристична локація

День закоханих на вулиці Кохання. Звучить романтично, але на практиці не так просто — вулиць чи провулків Кохання в Україні знайшлось усього чотири. І знаходяться вони не у центральних частинах. "Телеграф" зібрав, що про них відомо.

Драматична історія кохання в Харкові

Лідером з кількості "закоханих" топонімів можна вважати Харків. Тут поруч з провулком Кохання є вулиця Кохання, яка впирається в Романтичну набережну, яка через місток переходить у вулицю Квіткову та перетинається з провулком Коханки. Знаходяться вулиці у приватному секторі Немишлянського району.

Подейкують, що назва давня, і збереглась ще з того часу, коли Немишля не була частиною Харкова, тобто щонайменше з кінця 19 століття.

Вулиця Кохання в Харкові/ Фото: Вікіпедія

Кохання поруч з Харковом

В передмісті Харкова — ще одна вулиця Кохання. Так у 2024 році перейменували вулицю 1-го Травня в Покотилівці. Причини обрати саме таку назву не оголошуються, адже сусідує вулиця із цілком прозаїчними назвами — Незалежності, Залізнична, Троїцька.

Вулиця Кохання в Покотилівці

Маленьке кохання в Ужгороді

Провулок Кохання в Ужгороді настільки маленький, що є навіть не на усіх мапах. Поруч з ним провулки із квітковими назвами — Фіалковий, Волошковий, Гіацинтовий тощо.

Червона риска - провулок Кохання на мапі Ужгорода

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Харкові проспект Гагаріна перейменували в Аерокосмічний, але пропозиції були й інші. Цікаво, що одна з них — на честь Героя України.