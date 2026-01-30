Термін спливає: чому тисячі пенсіонерів можуть втратити зимову допомогу і що робити

Як не втратити 1000 гривень допомоги, якщо немає "Дії" та можливості іти на пошту

Уряд роздав мільйони гривень зимової допомоги, і багато хто цим скористався. Та мало хто знає, що ті українці, які оформлювали виплату на "Укрпошті", потрібно використати її до кінця лютого. Якщо ні — вона просто згорить.

А що робити, якщо нема сил чи можливості дійти до "Укрпошти"? Тисячі пенсіонерів також не мають смартфона зі встановленою "Дією", щоб використати державну допомогу.

Що робити тим, хто отримав зимову підтримку через Укрпошту, але фізично не може нею скористатися, які реальні способи витратити ці гроші існують для найвразливіших категорій громадян, з'ясовував "Телеграф".

Правила використання "Зимової тисячі"

На що можна витратити тисячу "Зимової підтримки"

Зимова тисяча — це 1 000 гривень державної підтримки, яку українці могли оформити через застосунок "Дія" або через відділення Укрпошти. Ті, хто обрав другий варіант (а це переважно люди похилого віку без смартфонів), отримали гроші на спеціальний рахунок у Укрпошті. Здавалося б, все просто — прийшов на пошту, витратив гроші. Але гроші не можна зняти готівкою. Взагалі. Їх можна витратити лише безготівково — на товари в асортименті Укрпошти або на оплату комунальних послуг через касу пошти.

Термін використання коштів через Укрпошту спливає наприкінці лютого 2026 року. Уряд переніс його, але ненадовго. Це означає, що в літніх людей залишився лише місяць, щоб якось вирішити цю проблему. А багато хто навіть не знає, що такий дедлайн існує.

Рятівний круг, про який мало хто знає

Листоноша приходить додому

Укрпошта передбачила варіант для тих, хто не може дійти до відділення. У багатьох регіонах працює послуга виїзду листоноші додому. Треба лише зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти за номером 0 800 300 545 і замовити виїзд спеціаліста.

Листоноша може приїхати додому, допомогти оформити заявку на отримання виплати і допомогти витратити гроші прямо вдома. Це працює не в усіх населених пунктах, але спробувати варто. Дзвінок безкоштовний, а для багатьох людей це єдиний шанс не втратити свою тисячу.

"Листоноші приймають оплату за електроенергію, газ, воду, телефонний зв’язок, телебачення, інтернет та інші платежі у вас вдома. Сплачувати також можна онлайн," — йдеться у повідомленні на сайті "Укрпошти".

Реальні способи витратити гроші без "Дії"

Якщо виплата вже нарахована на рахунок у Укрпошті, варіантів її використання небагато. Перший — купити товари, які продаються у відділенні. Це можуть бути продукти харчування, засоби гігієни, побутові дрібниці. Асортимент залежить від конкретної пошти — десь він ширший, десь мізерний.

Другий варіант — оплатити комунальні послуги через касу Укрпошти. Для пенсіонерів це часто найзручніший спосіб, бо вони й так звикли платити за комунальні послуги на пошті. Тисяча гривень може покрити частину або всі платежі за опалення, воду, газ.

Якщо виїзд неможливий, знайдіть когось, хто може піти на пошту замість вас. Родич, сусід, соціальний працівник. Нехай вони купять потрібні товари або оплатять комунальні послуги з вашого рахунку. Для цього може знадобитися ваша присутність або довіреність, але це все ще реальніше, ніж втратити гроші взагалі.

