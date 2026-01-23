Точно не для краси: навіщо в СРСР продавали трикутні скляні пляшки (фото)

Є одна проста відповідь, що пов'язана з самою рідиною

У Радянському Союзі використовували трикутні пляшки. Їхня форма робила тару не тільки стійкою, а й дозволяла легко відрізнити від інших. Саме ця особливість робила їх важливими для повсякденного використання.

"Телеграф" дізнався що це за пляшки та чому вони стали такими унікальними. Цим секретом поділились у пості в Threads.

Унікальний дизайн пляшки оцтової кислоти. Фото: Телеграф

Такі пляшки використовували в СРСР для оцтової есенції. Їхня форма робила їх стійкими і дозволяла відрізнити від інших харчових рідин, навіть на дотик або в темряві. Це зменшувало ймовірність того, аби випадкого не використати концентровану рідину.

Згодом на такі пляшки стали наносити мірні поділки, щоб було зручніше розводити есенцію до потрібної концентрації.

Оцтова есенція — що це

Оцтова кислота відома з давніх часів. Вона утворюється як побічний продукт при виробництві спиртовмісних напоїв і застосовується в промисловості. У чистому вигляді це концентрована речовина, що потребує обережного використання.

Оцтова кислота та оцет. Фото: Телеграф

У свою чергу столовий оцет використовують у кулінарії та для консервування. Він складається з води та невеликої кількості кислоти. Оцтова есенція містить значно більше кислоти і використовується тільки після розведення. Через це в СРСР приділяли увагу формі пляшок і їхній відмінності від звичайної тари.

