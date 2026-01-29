М’ясо розморозиться за лічені хвилини: перевірений кухонний лайфхак (відео)

Найбезпечніший спосіб розморожування м’яса добре відомий — повільне відтавання в холодильнику.

Такий метод дозволяє зберегти структуру продукту і мінімізувати ризик розвитку бактерій, однак потребує часу: зазвичай від 12 до 24 годин. Але що робити, коли м’ясо потрібне вже зараз і чекати немає можливості? У такій ситуації може стати у пригоді простий кухонний лайфхак, який значно прискорює процес. Про це розповіли на Instagram-сторінці "pati.huistips".

Іноді про заморожене м’ясо згадують буквально перед самим приготуванням. Використовувати мікрохвильовку або гарячу воду хочеться не всім, адже це часто псує текстуру і смак. Альтернативний спосіб показала користувачка Instagram, яка запропонувала використати звичайний кухонний посуд із металу. Для цього знадобляться дві каструлі з нержавіючої сталі: одну потрібно перевернути догори дном, викласти на неї заморожений фарш або шматок м’яса, а зверху накрити другою каструлею.

За словами авторки методу, м’ясо розморожується приблизно за 15 хвилин. Секрет у властивостях металу — він добре проводить тепло, тому продукт прогрівається рівномірно з обох боків. На відміну від розморожування у воді, цей спосіб не призводить до вбирання зайвої вологи, а структура м’яса залишається щільною і природною.

Водночас фахівці з безпеки харчових продуктів наголошують: такий метод варто використовувати лише як екстрений варіант. При кімнатній температурі бактерії можуть активно розмножуватися, тому після повного розморожування м’ясо слід готувати одразу. Класичні рекомендації залишаються незмінними — за можливості розморожувати продукти в холодильнику і використовувати їх протягом доби.

Перед приготуванням важливо переконатися, що м’ясо повністю відтануло, зокрема в середині, де воно найщільніше. Частково заморожені шматки можуть готуватися нерівномірно, що не лише псує результат, а й становить потенційну небезпеку для здоров’я.