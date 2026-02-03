Замість двох годин - кілька хвилин: з цим лайфхаком ви приготуєте буряк надзвичайно швидко (відео)

Ці поради вам знадобляться

Буряк давно має репутацію одного з найбільш "повільних" овочів на кухні. Щоб він став м’яким, господиням зазвичай доводиться варити його від 60 до 90 хвилин, постійно доливаючи воду та перевіряючи готовність. Проте виявляється, що цей процес можна значно спростити і скоротити майже вчетверо — без втрати смаку, кольору та поживних властивостей. Про це йдеться на TikTok-сторінці "prykorm.blw_recipe".

Як приготувати буряк у мікрохвильовці

Кулінарний лайфхак полягає у використанні звичайного рукава для запікання та мікрохвильової печі. Помитий буряк кладуть у рукав, заливають водою так, щоб вона повністю покривала коренеплід, після чого міцно зав’язують. У рукаві роблять кілька невеликих отворів ножем, щоб виходила пара, і викладають його на тарілку.

Далі буряк відправляють у мікрохвильовку на 15 хвилин при максимальній потужності. Якщо овоч великий або дуже щільний, час приготування можна збільшити ще на 3–5 хвилин. Уже після цього буряк стає м’яким і легко проколюється ножем, як після тривалого варіння.

Перевага такого способу не лише в економії часу. Буряк не контактує з великою кількістю води, тому не втрачає насичений колір і залишається більш соковитим. Крім того, запах не поширюється по всій кухні, а сам процес не потребує постійного контролю.

Такий метод особливо зручний для приготування салатів, вінегрету, борщу або страв для дитячого харчування. За кілька хвилин можна отримати готовий продукт, який за смаком і текстурою нічим не поступається класичному способу, але значно економить час і зусилля.