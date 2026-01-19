Цей сорт білокачанної капусти крутіший, ніж знаменитий "Агресор"

Який сорт капусти потрібно обов’язково посадити у 2026 році? Багато хто знає і любить "Агресор", але є капуста не гірша від цього гібрида.

Вибираючи насіння білокачанної капусти для посіву в 2026 році, багато хто поспішає придбати "Агресор" від компанії Syngenta. Звісно, це вже перевірений сорт, який успішно зарекомендував себе на українському ринку. Стійкий до хвороб, не схильний до тріску, універсальний у використанні.

Але з недавніх пір багато фермерів гідно оцінили "Тайсон" від бренду Hazera. Коли, одного чудового року, на всіх не вистачило насіння "Агресора", засадили поля "Тайсоном", і за підсумком тільки виграли, уявляєте?

Отже, що за сорт "Тайсон" (Tayson):

Білокачанна середньопізня капуста. Термін дозрівання 105-110 днів із моменту висадки розсади. Це на 5-10 днів раніше "Агресора". Вага головок 2.5-6 кг (у "Агресора" 3-5 кг). Висока стійкість до фузаріозу, трипсів, розтріскування, а також до стресових умов, будь то посуха або велика кількість дощів. "Тайсон" орієнтований на свіжий ринок, для кулінарії, квашення, переробки, він може зберігатися 3-5 місяців.

Головне: за фактом українські фермери зібрали 140 тонн капусти "Тайсон" із гектара. Тоді як середня врожайність "Агресора" становить 100-120 тонн з гектара.

Капуста "Тайсон"

