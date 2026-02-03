У Харкові прогнозується аж чотири періоди сильних морозів до -24: коли до них готуватись

Дуже холодна погода не покине місто майже до кінця місяця

Лютий у Харкові цього року поводиться нетипово і вже встиг здивувати синоптиків. До кінця місяця в місті збережеться стійка зимова погода, а нічна температура протягом більшості днів стабільно буде нижче -10 градусів.

Загалом, протягом 3-23 лютого будуть періоди, коли нічні показники термометрів зафіксуються біля -24…20 градусів, за даними синоптичного сайту "Мeteo". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Лютий у Харкові буде холодним

Дуже холодна погода очікується вже на початку лютого, 3-8 числа, коли нічні температури сягатимуть -25…-23 °C. У денні години при цьому також зберігатиметься відчутний мінус — від -15 до -3 °C. Місцями прогнозується сніг.

Далі, з 9 по 11 лютого, нічна температура знову опускатиметься до -20 градусів, хоча вдень може бути -6. У цей період передбачається суха погода.

Потім температура ненадовго підвищиться, але вже 16 лютого очікується нова хвиля холоду — вночі знову до -20°C.

У середині лютого синоптики також попереджають про арктичний холод. Якщо 17-19 лютого температура вночі буде від -17 до 14, а вдень — від -14 до -5 градусів, то вже з 20 по 22 лютого показники знову опустяться до -24 градусів у нічний час та -16 градусів у денний. Протягом цього тижня також варто готуватись до снігу.

Погода у Харкові. Фото: Мeteo

