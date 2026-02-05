Так крадуть сотні мільйонів з бюджету: як працює схема ввезення автівок без сплати мита

Реалізація схеми неможлива без згоди судді

Щороку в Україну за різними схемами ввозять тисячі автомобілів із частковою або повною несплатою митних платежів. Через це, відповідно, страждає державний бюджет, недоотримуючи сотні мільйонів гривень.

Що потрібно знати:

Під час перевірок митниця фіксує порушення та складає протокол

За наявності ознак злочину матеріали передаються до прокуратури

Якщо розслідування триває понад два роки, митниця втрачає право на стягнення штрафу, а справа закривається

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA. Схема ввезення автомобілів без сплати мита діє кілька етапів.

Спочатку митники під час перевірки сертифіката на пільгове ввезення авто виявляють порушення та оформлюють протокол, у якому вказують недоплачену до бюджету суму. Якщо діях імпортера спостерігаються ознаки кримінального правопорушення, матеріали направляють у прокуратуру.

Далі адвокати у суді просять приєднати матеріали справи до провадження Бюро економічної безпеки (БЕБ), де розслідується схема ввезення автомобілів без сплати мита. Поки кримінальне провадження не закрите, стягувати штраф не мають права.

При цьому термін, протягом якого митниця має право вимагати сплату штрафу, складає до двох років з моменту складання протоколу. Якщо за цей час кримінальна справа продовжує розслідуватись і не завершена, митниця втрачає право на стягнення штрафу, а справа про порушення митного законодавства закривається. Таким чином, бюджет недоотримує значних сум.

Як показав досвід, подібна схема ухилення від сплати штрафу неможлива без згоди судді.

