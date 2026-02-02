У Запоріжжі є унікальне зелене АТБ: чим воно відрізняється і як виглядає

Експеримент із новим форматом розпочався ще у 2018 році

Мало хто знає, але в Запоріжжі є дуже рідкісний магазин АТБ, який відрізняється від інших своїм форматом. Він має зелений колір і був створений для експерименту.

"Телеграф" розповідає про дуже рідкісний вид АТБ.

У 2018 році корпорація "АТБ" оголосила про відкриття нового для них формату — "магазини біля дому". Одна з таких точок одразу відкрилася у Запоріжжі на правому березі Дніпра.

АТБ Express

Називався такий формат "АТБ-Express". Концепція була спеціально розроблена для міських спальних районів і мала ряд відмінностей від стандартних магазинів:

Каси не наскрізні, а врядок біля виходу з торгового залу. Ймовірно, таке рішення покликано прискорити обслуговування в магазинах з великою завантаженістю.

Вперше тестувалися різні нові послуги, наприклад, свіже м’ясо, випічка та розливне пиво.

Новий дизайн – магазин був оформлений у зеленому кольорі.

В АТБ Express встановлено холодильне та морозильне обладнання останнього покоління, новітню систему освітлення, утеплення, опалення та рекуперації енергії.

Пізніше відкрилося ще одразу кілька таких магазинів у Дніпрі, але вони виглядали вже трохи інакше, ніж запорізький проєкт. Планувалося, що тестування формату триватиме до кінця 2018 року. Однак, як можна бачити, АТБ, ймовірно, так і не ухвалила остаточного рішення щодо масштабування, хоча повідомлялося, що експеримент показував позитивну динаміку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що АТБ обрушило цінники на популярні товари.