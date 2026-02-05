У Азовського моря вкрали справжню назву майже сто років тому: як воно називалося

Лише одна змінена літера в назві моря допомогла імперії стерти пам'ять про давній український топонім

Азовське море, яке ми звикли вважати споконвічною назвою південної акваторії України, насправді має набагато глибше коріння. Стара назва пішла з часів Київсьої Руси.

Дослідники порталу "Порохівниця" виявили, що ще століття тому на мапах не було жодного "Азова". Там був український топонім — Озівське море. Назва походить від давнього найменування "Оз"

А звичне нам найменування є відносно новим для української мови. До середини XX століття назва через "О" була офіційним стандартом, зафіксованим у наукових працях та на картах.

Українські географи Степан Рудницький та Володимир Кубійович, послідовно вказували на картах саме Озівське море. Це вважалося єдино правильною назвою з часів Київської Руси та Козаччини.

Озівське море на стародавній карті України

У підручниках з географії для народних шкіл у 1920-х роках, море також називали Озівським.

Дослідники "Порохівниці" пишуть, що масштабні зміни розпочалися після Другої світової війни. Тоді радянська влада проводила політику зросійщення топонімів, замінюючи українське "О" на російське "А", щоб назва відповідала імперському стандарту "Азовское море".

Хоча українська діяспора продовжувала друкувати мапи та ілюстрації Соборної України, де позначалось саме Озівське море — внутрішнє море України, розташоване між українською Кубанню, Кримом і Запорожжям.

Сьогодні на світових картах та в офіційних документах ми бачимо виключно Азовське море, а англійською мовою — Sea of Azov. Світ звик до цього стандарту, адже протягом десятиліть саме так назва транслювалася через призму імперського бачення. Міжнародні картографічні сервіси лише зафіксували те, що колись було нав’язане цензурою та "уніфікацією".

Азовське море на карті

