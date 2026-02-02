Люті морози оминули лише одну область України. Чи втримається там тепло надалі

Таких морозів, які зараз накрили майже всю Україну, не було 20 років

Останній місяць зими в Україні почався з сильних морозів. За прогнозами синоптиків, період 1-4 лютого може стати найхолоднішим в Україні за останні 20 років. Проте одну область екстремальні температури оминули.

Так, в той час, коли минулої ночі місцями стовпчики термометрів в Україні опустилися нижче 25 градусів, на Закарпатті було лише до -6. При цьому у сусідній Івано-Франківській області, нічні температури були нижче 20 градусів морозу.

Після опівдня 2 лютого по всій країні зберігаються мінусові показники. Навіть на півдні стовпчики термометрів не підіймаюся вище -10 градусів.

Натомість на Закарпатті — або маленький "мінус", або навіть вище нуля. Завдяки природному бар'єру Карпатських гір арктичний циклон практично не зачепив регіон. Карпати діють як щит, блокуючи холодні арктичні маси з півночі. Завдяки цьому, низинні райони Закарпаття залишаються в зоні теплішого повітря з Чорного моря.

Карта погоди, температура на Закарпатті 2 лютого

"Карпати завжди захищають Закарпаття від арктичних вторгнень, утворюючи мікроклімат, подібний до середземноморського взимку. Це дозволяє уникнути екстремальних морозів, як-от -30 °C у центральних областях", – пояснила Наталія Голеня, синоптик Закарпатського центру з гідрометеорології.

За прогнозами, наступними днями в обласному центрі області, Ужгороді, морозів не очікується. Навіть вночі прогнозується "плюсова температура". 6 лютого вдень в Ужгороді прогнозується до 9 градусів тепла.

Прогноз погоди в Ужгороді

Скільки триматимуться морози в Україні

Відомий український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що період із 1 по 4 лютого може стати найхолоднішим у нашій країні за останні 20 років. Мінімальні значення температури повітря в нічний час становитимуть -20…-25 градусів, за винятком південної половини, Приазов'я та Закарпаття.

За прогнозом Кібальчича, 1–4 лютого місцями по низинних ділянках місцевості мороз зміцніє до -26…-31 градуси. В денні години очікується -12…-18 градусів, у південній частині -6…-11.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 2 лютого кілька областей України сколихнув землетрус. Де був епіцентр та що відомо.