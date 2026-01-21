Uklon не працюватиме цілодобово у Дніпрі та Харкові: чому так

Uklon пояснив відсутність Дніпра та Харкова у списку

З 22 січня Uklon працюватиме цілодобово у 19 містах України, але мешканці Дніпра та Харкова не отримали такої можливості. Ситуація здивувала городян, адже у цих містах теж є регулярні перебої зі світлом, опаленням та водопостачанням через ворожі удари.

Що треба знати:

У Дніпрі та Харкові таксі Uklon не працюватиме вночі

Рішення приймає місцева військова адміністрація

Чому сервіс не працюватиме в Харкові та Дніпрі, з'ясовував "Телеграф". З відповідним питанням журналіст видання звернувся до прес-служби Uklon.

У компанії підтвердили "Телеграфу", що в Дніпрі та Харкові таксі не працюватиме в комендантську годину, тобто з 00 до 5 години ранку.

Це залежить від рішень місцевих військових адміністрацій. Якщо вашого міста немає в переліку, то дозволу ми не отримали для цього, йдеться у повідомленні.

Чи перебуває питання у процесі вирішення та чи отримала компанія відмову від місцевої влади, у прес-службі коментувати відмовилися. "Цього не можу знати та коментувати також не можу. Наразі інформації що до цього немає, очікуйте офіційної комунікації від компанії", — зазначив представник Uklon.

Відповідь пресслужби таксі Uklon

Крім того, в компанії нагадали, що станом на 21 січня для перебування на вулиці під час комендантської години необхідна перепустка. За їхгіми словами, тільки у Києві поки що пропуски не є необхідними, за умови, якщо ти добираєшся до пунктів незламності або обігріву.

Нагадаємо, Uklon розширила цілодобову роботу на 16 нових міст. Раніше сервісу дозволили працювати вночі лише у Львові, Києві та Ужгороді. Тепер до переліку додалися: Біла Церква, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Одеса, Полтава, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Черкаси та Чернівці.

