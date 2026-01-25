У "Сільпо" впали ціни: які 11 товарів можна вигідно купити

На одному з товарів можна заощадити понад 400 гривень

У мережі супермаркетів "Сільпо" діють вигідні знижки на деякі позиції. Серед пропозицій – продукти, солодощі та побутова хімія з економією до 56%.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які 11 популярних товарів у магазині зараз доступні покупцям дешевше. Акція на них триватиме до 28 січня, а на деякі – до 4 березня.

Товари зі знижки:

Сардини Bom Petisco в олії (120г) — 94.99 грн замість 119.00 (знижка 20%)

Оливки "Премія" чорні без кісточки (350 г) — 94.99 грн замість 119.00 грн (знижка 20%)

Панакота з полуницею (100 г) – 31.92 грн замість 39.90 (знижка 20%)

Дезодорант Old Spice Wolfthorn (50 мл) – 114.90 грн замість 154.00 (знижка 25%)

Ікра лососева (90г) — 344.25 грн замість 459.00 (знижка 25%)

Олія "Ферма" шоколадна з какао 62,5% (180 г) — 109.90 грн замість 139.00 (знижка 21%)

Хліб "Крафтяр" "Скандинавський" (100 г) — 10,99 грн замість 13,40 (знижка 18%)

Нагетси заморожені (390 г) — 79,90 грн замість 139 (знижка 30%)

Туалетний папір NUA 3-шаровий (32 шт) — 349.00 грн замість 799.00 грн (знижка 56%)

Олія вершкове "Ферма 73%" (180 г) — 90.99 грн замість 139.00 (знижка 35%)

Ковбаски гриль (500 г) — 144 грн., але при покупці двох упаковок кожна буде по 109 грн.

Знижки на товари "Сільпо". Скріншот: silpo.ua

Знижки на товари "Сільпо". Скріншот: silpo.ua

Чому продукти продають із знижкою?

Існує кілька причин, чому супермаркети проводять вигідні акції для покупців:

Звільнення полиць для нових постачань. Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце.

Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце. Залучення покупців. Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти.

Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону ціни на менш потрібні товари знижують, щоб прискорити їхню реалізацію.

Іноді акції справді стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.

