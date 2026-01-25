Цінопад в АТБ: які товари можна урвати зі знижкою прямо зараз

На ряді продуктів можна добре заощадити

У мережі супермаркетів АТБ діють знижки на популярні продукти харчування: консерви, морепродукти, шоколад, чай та інші. Деякі позиції стали дешевшими чи не вдвічі.

Телеграф розповідає детальніше про 10 товарів, які можна придбати за зниженою ціною до 27 січня в АТБ.

Консерви "Graal" Філе скумбрії (170 г) — 73.50 грн замість 98.90 (знижка 25%)

Консерви "Graal" Філе скумбрії в томатному соусі (170 г) — 71.50 грн замість 95.50 (знижка 25%)

Консерви "Graal" Шпроти в олії (170 г) — 61.50 грн замість 82.50 (знижка 25%)

Шоколад Roshen "Lacmi" з цілим лісовим горіхом та шоколадно-карамельною начинкою (295 г) — 117,80 грн замість 232,90 (знижка 49%)

Какао-напій "Nesquik" Шоколадно-молочний коктейль (200 г) — 79,80 грн замість 122,90 (знижка 35%)

Крабові палички "De Luxe Foods&Goods" (250 г) — 51.50 грн замість 69.90 (знижка 26%)

Сиркова паста "Яготинська" для дітей зі смаком банана (90 г) — 15,50 грн замість 20,90 (знижка 25 %)

Сиркова паста "Яготинська" для дітей зі смаком яблуко-полуниця (90 г) — 15,50 грн замість 20,90 (знижка 25 %)

Морський коктейль "Своя лінія" (200 г) — 79.90 грн замість 110.60 (знижка 27%)

Чай LOVARE набір Fest Tea SET асорті (157,5 г) — 170,90 грн замість 263,40 (знижка 35%)

Знижки до АТБ до 27 січня. Фото: atbmarket.com

Чому продукти продають зі знижкою?

Є кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення полиць для нових поставок. Магазини отримують свіжі партії товарів і щоб звільнити для них олії, старі товари намагаються продати швидше.

Магазини отримують свіжі партії товарів і щоб звільнити для них олії, старі товари намагаються продати швидше. Знижки приваблюють покупців . Тобто деякі можуть купити більше, ніж планували, або спробувати нові продукти.

. Тобто деякі можуть купити більше, ніж планували, або спробувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

При цьому іноді товари з терміном, що добігає кінця, можуть також продавати по акції. Але водночас більшість знижок — це просто стратегічне рішення магазинів.

