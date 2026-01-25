Цінопад в АТБ: які товари можна урвати зі знижкою прямо зараз
На ряді продуктів можна добре заощадити
У мережі супермаркетів АТБ діють знижки на популярні продукти харчування: консерви, морепродукти, шоколад, чай та інші. Деякі позиції стали дешевшими чи не вдвічі.
Телеграф розповідає детальніше про 10 товарів, які можна придбати за зниженою ціною до 27 січня в АТБ.
- Консерви "Graal" Філе скумбрії (170 г) — 73.50 грн замість 98.90 (знижка 25%)
- Консерви "Graal" Філе скумбрії в томатному соусі (170 г) — 71.50 грн замість 95.50 (знижка 25%)
- Консерви "Graal" Шпроти в олії (170 г) — 61.50 грн замість 82.50 (знижка 25%)
- Шоколад Roshen "Lacmi" з цілим лісовим горіхом та шоколадно-карамельною начинкою (295 г) — 117,80 грн замість 232,90 (знижка 49%)
- Какао-напій "Nesquik" Шоколадно-молочний коктейль (200 г) — 79,80 грн замість 122,90 (знижка 35%)
- Крабові палички "De Luxe Foods&Goods" (250 г) — 51.50 грн замість 69.90 (знижка 26%)
- Сиркова паста "Яготинська" для дітей зі смаком банана (90 г) — 15,50 грн замість 20,90 (знижка 25 %)
- Сиркова паста "Яготинська" для дітей зі смаком яблуко-полуниця (90 г) — 15,50 грн замість 20,90 (знижка 25 %)
- Морський коктейль "Своя лінія" (200 г) — 79.90 грн замість 110.60 (знижка 27%)
- Чай LOVARE набір Fest Tea SET асорті (157,5 г) — 170,90 грн замість 263,40 (знижка 35%)
Чому продукти продають зі знижкою?
Є кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення полиць для нових поставок. Магазини отримують свіжі партії товарів і щоб звільнити для них олії, старі товари намагаються продати швидше.
- Знижки приваблюють покупців. Тобто деякі можуть купити більше, ніж планували, або спробувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.
При цьому іноді товари з терміном, що добігає кінця, можуть також продавати по акції. Але водночас більшість знижок — це просто стратегічне рішення магазинів.
