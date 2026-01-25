В "Сильпо" рухнули цены: какие 11 товаров можно выгодно купить

На одном из товаров можно сэкономить более 400 гривен

В сети супермаркетов "Сильпо" действуют выгодные скидки на некоторые позиции. Среди предложений — продукты, сладости и бытовая химия с экономией до 56%.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие 11 популярных товаров в магазине сейчас доступны покупателям дешевле.Акция на них будет продолжаться до 28 января, а на некоторые — до 4 марта.

Товары по скидке:

Сардины Bom Petisco в растительном масле (120г) — 94.99 грн вместо 119.00 (скидка 20%)

Оливки "Премия" черные без косточки (350 г) — 94.99 грн вместо 119.00 грн (скидка 20%)

Панакота с клубникой (100 г) — 31.92 грн вместо 39.90 (скидка 20%)

Дезодорант Old Spice Wolfthorn (50 мл) — 114.90 грн вместо 154.00 (скидка 25%)

Икра лососевая (90г) — 344.25 грн вместо 459.00 (скидка 25%)

Масло "Ферма" шоколадное с какао 62,5% (180 г) — 109.90 грн вместо 139.00 (скидка 21%)

Хлеб "Крафтяр" "Скандинавский" (100 г) — 10,99 грн вместо 13,40 (скидка 18%)

Нагетсы замороженые (390 г) — 79,90 грн вместо 139 (скидка 30%)

Туалетная бумага NUA 3-слойная (32 шт) — 349.00 грн вместо 799.00 грн (скидка 56%)

Масло сливочное "Ферма 73%" (180 г) — 90.99 грн вместо 139.00 (скидка 35%)

Колбаски гриль (500 г) — 144 грн, но при покупке двух упаковой каждая будет по 109 грн.

Скидки на товары в "Сильпо". Скриншот: silpo.ua

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, почему супермаркеты проводят выгодные акции для покупателей:

Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место.

Привлечение покупателей. Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты.

Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее востребованные товары снижают, чтобы ускорить их реализацию.

Иногда акции действительно касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие скидки сейчас есть в супермаркете АТБ. На некоторых товарах можно хорошо сэкономить.