В "Сильпо" рухнули цены: какие 11 товаров можно выгодно купить
На одном из товаров можно сэкономить более 400 гривен
В сети супермаркетов "Сильпо" действуют выгодные скидки на некоторые позиции. Среди предложений — продукты, сладости и бытовая химия с экономией до 56%.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие 11 популярных товаров в магазине сейчас доступны покупателям дешевле.Акция на них будет продолжаться до 28 января, а на некоторые — до 4 марта.
Товары по скидке:
- Сардины Bom Petisco в растительном масле (120г) — 94.99 грн вместо 119.00 (скидка 20%)
- Оливки "Премия" черные без косточки (350 г) — 94.99 грн вместо 119.00 грн (скидка 20%)
- Панакота с клубникой (100 г) — 31.92 грн вместо 39.90 (скидка 20%)
- Дезодорант Old Spice Wolfthorn (50 мл) — 114.90 грн вместо 154.00 (скидка 25%)
- Икра лососевая (90г) — 344.25 грн вместо 459.00 (скидка 25%)
- Масло "Ферма" шоколадное с какао 62,5% (180 г) — 109.90 грн вместо 139.00 (скидка 21%)
- Хлеб "Крафтяр" "Скандинавский" (100 г) — 10,99 грн вместо 13,40 (скидка 18%)
- Нагетсы замороженые (390 г) — 79,90 грн вместо 139 (скидка 30%)
- Туалетная бумага NUA 3-слойная (32 шт) — 349.00 грн вместо 799.00 грн (скидка 56%)
- Масло сливочное "Ферма 73%" (180 г) — 90.99 грн вместо 139.00 (скидка 35%)
- Колбаски гриль (500 г) — 144 грн, но при покупке двух упаковой каждая будет по 109 грн.
Почему продукты продают со скидкой?
Существует несколько причин, почему супермаркеты проводят выгодные акции для покупателей:
- Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место.
- Привлечение покупателей. Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее востребованные товары снижают, чтобы ускорить их реализацию.
Иногда акции действительно касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.
