Майже одразу до +8. Коли у Дніпрі настане різке потепління

Дніпро вже в кінці січня відчує "плюси"

Погода у Дніпрі наприкінці січня різко змінить свій характер. Після кількох холодних днів у місті очікується помітне потепління, однак цей період буде нетривалим і принесе свої погодні нюанси.

Коли місто зможе трошки зігрітись, написав "Телеграф". Прогноз взяли у ресурсі "Погода.Мета".

Прогноз погоди у Дніпрі

Після кількох холодних днів місто чекає різка зміна температурного режиму. До 25 січня в регіоні утримуватимуться морози: вночі температура опускатиметься до -12…-8 С°, а вдень коливатиметься в межах -5…0 градусів.

Втім, перелом настане вже 26-29 січня. Саме у цей період у Дніпрі прогнозують різке потепління. Денна температура підійматиметься аж до +4…+8 С°, а вночі буде 0….+4 градуси. Найтеплішими днями стануть 27–28 січня, коли повітря у денний час прогріється до +7…+8 С°. У понеділок та вівторок у місті дощитиме.

Проте вже наприкінці місяця, 30-31 січня, тепло знову витіснятимуть морози. Температура може опуститись до -3…0 градусів вдень та -7…-4 — вночі.

На початку лютого у Дніпрі погода буде нестабільною: вдень очікується -4…+1 градусів, уночі — до -8…-6 С°. Суттєвих морозів, як на початку місяця, синоптики не прогнозують, однак температурні коливання збережуться.

Коли у місті потепліє. Фото: "Погода.Мета"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні спадуть "мінуси" і нарешті потепліє.