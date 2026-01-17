Не лише Катеринослав і Дніпропетровськ: головне місто-мільйонник на Дніпрі змінило шість назв

Повна історія всіх назв міста Дніпро

Дніпро мало щонайменше 6 різних назв упродовж своєї історії — від часів козацтва до сьогодні. Сучасне місто виросло на місці козацької слободи Половиця, яка існувала задовго до заснування Катеринослава.

Половиця — забута козацька історія

Перша відома назва поселення на місці сучасного Дніпра — Половиця. Козаки заснували цю слободу 1743 року на правому березі Дніпра. Назва походить від слова "полова" — так називали невеликі острови на річці.

Половиця існувала до 1776 року і була типовою козацькою слободою. Тут мешкали запорожці, які займалися рибальством, торгівлею та ремеслами. Після знищення Запорізької Січі 1775 року імперія почала активно колонізувати ці землі.

Два Катеринослави — помилка з перенесенням

У 1776 році затвердили план будівництва міста Катеринослав на річці Кільчень при її впадінні у Самару. Місто назвали на честь російської імператриці Катерини II. Вона планувала зробити з Катеринослава "південну столицю" імперії, яка мала перевершити навіть Київ.

Але незабаром з'ясувалося, що місце обрали невдало. Під час весняних та осінніх повеней все заливало водою, спалахували епідемії. Найголовніше — місто знаходилось далеко від початку порогів Дніпра. Тому 22 січня 1784 року Катерина II наказала перенести Катеринослав на правий берег Дніпра на місце слободи Половиця. Перший Катеринослав називали Лівобережним або Кільченським.

Новоросійськ — короткий епізод через сімейну помсту

У 1798 році новий імператор Павло I перейменував місто на Новоросійськ. Він не любив все, що нагадувало про його матір Катерину II, тому змінював назви міст по всій імперії. Під цією назвою місто прожило лише чотири роки.

Олександр I, онук Катерини II, повернув місту назву Катеринослав 1801 року. Під цим іменем воно прожило найдовший період — 125 років. За цей час Катеринослав перетворився на великий промисловий центр з металургійними заводами та залізницями.

Січеслав — красива назва, яка не прижилася

У 1918 році під час української революції місто короткочасно стало Січеславом. Українська Центральна Рада хотіла повернути козацьку історію регіону. Цю назву використовували пронаціональні українські сили та представники української інтелігенції.

Однак через усунення Центральної Ради назва не була реалізована офіційно. Імперські та більшовицькі сили не визнавали Січеслав, і місто знову повернулося до старої назви.

Дніпропетровськ — радянське перейменування

20 липня 1926 року більшовики перейменували Катеринослав на Дніпропетровськ. Назву склали з двох частин: річка Дніпро та прізвище Григорія Петровського. Цей радянський діяч був одним з організаторів Голодомору 1932-1933 років, який забрав мільйони життів українців.

Дніпропетровськ простояв 90 років. За радянських часів місто стало закритим через оборонні підприємства. Тут працювали ракетні заводи, і потрапити сюди іноземцям було майже неможливо.

Дніпро — повернення до коріння

19 травня 2016 року, у день вишиванки, Дніпропетровськ офіційно став Дніпром. Перейменування відбулося в рамках декомунізації. Мешканці й раніше часто скорочували назву до просто "Дніпро", тому перехід пройшов природно.

Головним аргументом стало небажання зберігати ім'я людини, причетної до геноциду українського народу. Зараз Дніпро — четверте за величиною місто України з населенням понад 960 тисяч людей. З семи назв, які мало місто за свою історію, тільки три були українськими — Половиця, Січеслав та Дніпро.

