Не поспішайте чистити сніг у саду: яким рослинам це може зашкодити

Струшувати сніг та лід з дерев та рослин у саду – не завжди обов’язковий ритуал. Є випадки, коли це робити категорично шкідливо.

Навіть у найм’якшому кліматі зимові бурі можуть повалити рослини під вагою снігу та льоду. Сумно бачити, як ваші улюблені рослини схилилися до землі, і ви можете поставити запитання, чи зможуть вони відновитися. Чи варто зчищати сніг та лід із рослин, щоб запобігти пошкодженням?

Відповідь… можливо. Сніговий покрив насправді добре захищає від низьких температур. Тяжкий сніг і лід не становлять проблем для трав’янистих багаторічників. Але вага важкого снігу та льоду може пошкодити гілки деяких дерев та чагарників.

Багато листяних чагарників легко відновлюються після снігопадів та зледеніння, навіть якщо деякі гілки будуть сильно вигнуті до землі. Але з вічнозеленими рослинами справа інакша. У таких випадках після снігопадів може знадобитися забрати зайве навантаження.

Деякі рослини реально можуть постраждати від снігу та зледеніння, наприклад, кущі кулястої форми, такі як туя, топіарні фігури або акуратно підстрижені живоплоти із самшиту або бірючини. У цей час слід акуратно зчищати сніг із таких рослин, щоб запобігти пошкодженням.

Якщо сніг або лід вже примерзли до рослини, не слід намагатися їх видалити , адже вже занадто пізно щось робити, і ви можете завдати більшої шкоди гілкам і брунькам, намагаючись збити лід.

Як повідомляв "Телеграф", якщо вже хочеться чимось зайнятися в саду та на городі, поки все вкрите снігом — можете удобрити ділянку.