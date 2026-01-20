У самому серці Львова є вулиця-рекордсмен із іронічною назвою: як виглядає незвичайне місце

Дивне місце знаходиться у Личаківському районі Львова.

Львів — одне з унікальних міст України, яке може вражати навіть простими вулицями. Одна з таких має іронічну назву та навіть власний рекорд.

Як можна зрозуміти з її імені, вулиця є зовсім не широкою Це найвужча вулиця обласного центру. Найменша її ширина становить всього три метри, і це є абсолютний рекорд у Львові.

Історія:

Своє ім’я найвужча вулиця міста отримала 1892 року. Архітектура на ній досить старовинна, зокрема, прибутковий будинок під номером шість, збудований у стилі неокласицизму. Привертає увагу і будинок під номером вісім, збудований у стилі сецесії. Обидва проєкти реалізовані у 1910-1911-х роках зусиллями Броніслава Бауера – знаменитого львівського архітектора.

Де розташована і як виглядає Вузька:

Вулиця розташувалася у Личаківському районі міста, відходить на південь із самого початку Личаківської та впирається у глухий кут.

А так зараз вона виглядає:

Вулиця Вузька у Львові. Фото — Вікіпедія

