"Кобри" на рейках Києва: де курсують рідкісні трисекційні трамваї і чим вони унікальні (фото, відео)
Трамваї "Кобра" вийшли на рейки Києва у 2000-х
Києві за сприятливою ситуації в енергетиці курсують окрім звичайних трамваїв, ще й справжні "Кобри". Так прозвали трамваї з трисекційних вагонів типу Татра KT3UA. Їх довжина — майже 29 метрів.
Такі вагони зроблені з двох звичайних вагонів Татра T3, а посередині вставлена секція з низькою підлогою. Вироблятися такі вагони почали у 2004 році. Робили вагони в Чехії на підприємстві Pars Nova, а доробляли вже в Києві у Дарницькому депо (2006 — 2007 рр). Пізніше виготовляв Київський завод електротранспорту спільно з чеським підприємством. Побачити київські "Кобри" можна на лініях швидкісного трамвая.
Цікаво, що два трамваї в Києві виготовили для Кривого Рогу. Загалом же в Україні усього 15 трамваїв.
Проте є дуже схожа модель — яка відрізняється тільки дизайном передньої та задньої частини вагона. K3R-NT при модернізації зберегли оригінальний дизайн цих частин.
Побачити такі трамваї можна в Брно, Плзені та в Харкові. В українське місто передавали з Плзня щонайменше чотири таких вагони.
