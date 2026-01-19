"Кобри" на рейках Києва: де курсують рідкісні трисекційні трамваї і чим вони унікальні (фото, відео)

Трамваї "Кобра" вийшли на рейки Києва у 2000-х

Києві за сприятливою ситуації в енергетиці курсують окрім звичайних трамваїв, ще й справжні "Кобри". Так прозвали трамваї з трисекційних вагонів типу Татра KT3UA. Їх довжина — майже 29 метрів.

Такі вагони зроблені з двох звичайних вагонів Татра T3, а посередині вставлена секція з низькою підлогою. Вироблятися такі вагони почали у 2004 році. Робили вагони в Чехії на підприємстві Pars Nova, а доробляли вже в Києві у Дарницькому депо (2006 — 2007 рр). Пізніше виготовляв Київський завод електротранспорту спільно з чеським підприємством. Побачити київські "Кобри" можна на лініях швидкісного трамвая.

Цікаво, що два трамваї в Києві виготовили для Кривого Рогу. Загалом же в Україні усього 15 трамваїв.

Проте є дуже схожа модель — яка відрізняється тільки дизайном передньої та задньої частини вагона. K3R-NT при модернізації зберегли оригінальний дизайн цих частин.

Характеристики K3R-NT/ Джерело: Транспортний сайт міста Плзень

Побачити такі трамваї можна в Брно, Плзені та в Харкові. В українське місто передавали з Плзня щонайменше чотири таких вагони.

Раніше "Телеграф" розповідав про метротрам в Кривому Розі, який замінив місту метро. Цікаво, що частина станцій — підземна.