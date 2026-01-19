"Кобры" на рельсах Киева: где курсируют редкие трехсекционные трамваи и чем они уникальны (фото, видео)

Трамваи "Кобра" вышли на рельсы Киева в 2000-х

Киеве по благоприятной ситуации в энергетике курсируют помимо обычных трамваев, еще и настоящие "Кобры". Так прозвали трамваи из трехсекционных вагонов типа Татра KT3UA. Их длина – почти 29 метров.

Такие вагоны сделаны из двух обычных вагонов Татра T3, а посредине вставлена секция с низким полом. Производиться такие вагоны начали в 2004 году. Делали вагоны в Чехии на предприятии Pars Nova, а доделывали уже в Киеве в Дарницком депо (2006-2007 гг). Позже производил Киевский завод электротранспорта совместно с чешским предприятием. Увидеть киевские "Кобры" можно на линиях скоростного трамвая.

Интересно, что два трамвая в Киеве изготовили для Кривого Рога. Всего же в Украине таких 15 трамваев.

Однако есть очень похожая модель – отличающаяся только дизайном передней и задней части вагона. K3R-NT при модернизации сохранил оригинальный дизайн этих частей.

Характеристики K3R-NT/ Источник: Транспортный сайт города Пльзень

Увидеть такие трамваи можно в Брно, Плзене и Харькове. В украинский город передавали из Плзня по меньшей мере четыре таких вагона.

