Від майже 28 грн за пачку: де діють акційні цінники на макарони

Краще поквапитись, поки діють знижки

Мережа "АТБ" знову порадувала покупців новими акційними пропозиціями на популярні продукти. Цього разу увагу привертають макарони власної марки, які можна придбати значно дешевше, ніж зазвичай.

Знижка до 36% поширюється на 4 видів макаронних виробів. Детальніше про це написав "Телеграф".

Що зараз можна придбати в магазині зі знижкою

Серед акційних позицій — макарони від торгової марки "Своя Лінія" Casa Della Pasta "Вермішель". Раніше вони коштували 43,60 гривень, зараз їх можна купити за 27,60 гривень.

Також зі знижкою продаються "Кільця" тієї ж марки. Стара та акційна ціна цих макаронів така ж, як і у вермішелі.

Макарони віт ТМ "Своя Лінія" "Мушлі" і "Соломка" також беруть участь в акції. Їхній цінник теж зменшився зі 43,60 гривень до 27,60 гривень.

Відповідно, усі чотири упаковки по 400 грамів можна купити на 16 гривень дешевше.

Знижки на макарони в магазині. Фото: "АТБ"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де вигідно купити популярну каву Jacobs Monarch і зекономити понад 500 гривень. Серед пропозицій є розчинна та смажена кава.