Соління та салати майже вдвічі дешевші: в якому магазині тривають знижки

Такі продукти мають найбільший попит взимку, коли свіжі овочі дорогі

"АТБ" запустив знижки для любителів солінь та овочевих салатів. Зараз можна знайти багато продуктів за вигідними цінами – деякі з них дешевші майже вдвічі.

Серед пропозицій – морська капуста, салати з моркви по-корейськи та з вареного буряка, а також квашена капуста з журавлиною та огірки солоні. Детальніше про це написав "Телеграф".

Ось деякі актуальні пропозиції:

Морська капуста 0,5 кг (Розумний вибір) – 37,90 гривень замість 68,90, знижка складає 44%;

– 37,90 гривень замість 68,90, знижка складає 44%; Салат 400 г морква по-корейськи (Розумний вибір) – 36,90 гривень. Основна ціна складає 52,70 гривень, тобто можна зекономити майже 16 гривень;

– 36,90 гривень. Основна ціна складає 52,70 гривень, тобто можна зекономити майже 16 гривень; Салат 350 г з вареного буряка (Розумний вибір) – 40,80 гривень. Без акції банка коштує 58,40 гривень. Знижка діє в межах 30%;

– 40,80 гривень. Без акції банка коштує 58,40 гривень. Знижка діє в межах 30%; Огірки 300/500 г солоні (Розумний вибір) – 50,50 гривень замість 72,20 грн. Українці зможуть заплатити на 21,7 гривні менше;

– 50,50 гривень замість 72,20 грн. Українці зможуть заплатити на 21,7 гривні менше; Капуста 400 г квашена з журавлиною (Розумний вибір) – 41,90 гривень. Знижка складає 30%. До неї ціна на соління стояла 59,90 гривень;

– 41,90 гривень. Знижка складає 30%. До неї ціна на соління стояла 59,90 гривень; Салат 250 г з морських водоростей (Своя лінія) – під час дії жовтого цінника можна заплатити 60,70 гривень замість 81,20. Економія складе 20,5 гривень.

Що купити зі соління та салатів в "АТБ". Фото: "АТБ"

Тож, найбільш вигідною нині є морська капуста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що шоколад відомого бренду подешевшав майже вполовину.