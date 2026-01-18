Рус

Соління та салати майже вдвічі дешевші: в якому магазині тривають знижки

Марина Бондаренко
Магазин Новина оновлена 18 січня 2026, 11:45
Магазин. Фото Колаж "Телеграфу"

Такі продукти мають найбільший попит взимку, коли свіжі овочі дорогі

"АТБ" запустив знижки для любителів солінь та овочевих салатів. Зараз можна знайти багато продуктів за вигідними цінами – деякі з них дешевші майже вдвічі.

Серед пропозицій – морська капуста, салати з моркви по-корейськи та з вареного буряка, а також квашена капуста з журавлиною та огірки солоні. Детальніше про це написав "Телеграф".

Ось деякі актуальні пропозиції:

  • Морська капуста 0,5 кг (Розумний вибір) – 37,90 гривень замість 68,90, знижка складає 44%;
  • Салат 400 г морква по-корейськи (Розумний вибір) – 36,90 гривень. Основна ціна складає 52,70 гривень, тобто можна зекономити майже 16 гривень;
  • Салат 350 г з вареного буряка (Розумний вибір) – 40,80 гривень. Без акції банка коштує 58,40 гривень. Знижка діє в межах 30%;
  • Огірки 300/500 г солоні (Розумний вибір) – 50,50 гривень замість 72,20 грн. Українці зможуть заплатити на 21,7 гривні менше;
  • Капуста 400 г квашена з журавлиною (Розумний вибір) – 41,90 гривень. Знижка складає 30%. До неї ціна на соління стояла 59,90 гривень;
  • Салат 250 г з морських водоростей (Своя лінія) – під час дії жовтого цінника можна заплатити 60,70 гривень замість 81,20. Економія складе 20,5 гривень.
Знижки на соління та салати в "АТБ"
Що купити зі соління та салатів в "АТБ". Фото: "АТБ"

Тож, найбільш вигідною нині є морська капуста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що шоколад відомого бренду подешевшав майже вполовину.

