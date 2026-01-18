От почти 28 грн за пачку: где действуют акционные ценники на макароны

Лучше поторопиться, пока действуют скидки

Сеть "АТБ" снова порадовала покупателей новыми акционными предложениями на популярные продукты. На этот раз внимание привлекают макароны собственной марки, которые можно приобрести значительно дешевле, чем обычно.

Скидка до 36% распространяется на 4 вида макаронных изделий. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Что сейчас можно приобрести в магазине со скидкой

Среди акционных позиций — макароны от торговой марки "Своя Линия" Casa Della Pasta "Вермишель". Ранее они стоили 43,60 гривны, сейчас их можно купить за 27,60 гривны.

Также со скидкой продаются "Кольца" той же марки. Старая и акционная цена этих макарон такая же, как и у вермишели.

Макароны ТМ "Своя Линия" "Ракушки" и "Соломка" так же участвуют в акции. Их ценник тоже уменьшился с 43,60 гривны до 27,60 гривны.

Соответственно, все четыре упаковки по 400 граммов можно купить на 16 гривен дешевле.

Скидки на макароны в магазине. Фото: "АТБ"

