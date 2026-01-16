Багато українок його носить: яке жіноче ім'я найкрасивіше у світі

У перекладі з давньогрецької воно означає "мудрість"

У світі є багато жіночих імен, однак за дослідженням вчених, є одне, яке визнано найкрасивішим з усіх. Воно вже багато років залишається популярним в Україні.

За результатами аналізу, перше місце посіла Софія. Цей висновок зробили Дослідники Бірмінгемського університету, як написали в "Comments".

Когнітивний лінгвіст Бірмінгемського університету доктор Бодо Вінтер дослідив сотні поширених жіночих імен. Під час роботи він звертав увагу на їхнє звучання, сприйняття в різних культурах і асоціації, які вони викликають. Окремо учасники дослідження слухали імена та оцінювали їхню мелодійність. За результатами цього аналізу найвищі показники отримало ім’я Софія.

Чому Софія вважається найкрасивішим іменем

За словами доктора Вінтера, ім’я Софія сприймається приємно через м’яку вимову та гармонійне звучання в багатьох мовах. Також зазначається, що його поширеність пов’язана зі значенням: у перекладі з давньогрецької "Софія" означає "мудрість".

Дослідження показало, що це ім’я має позитивне сприйняття серед носіїв різних мов. Софія є поширеним ім’ям не лише в Україні, а й у Франції, США, Великій Британії, Іспанії та низці інших країн.

Жіноче ім'я. Фото: "Ukranews"

Історія поширення імені

Ім’я набуло популярності завдяки святій Софії Римській, християнській мучениці II століття. Згодом воно поширилося у східних провінціях Римської імперії, пізніше — у грекомовних країнах. Починаючи з XVI століття, ім’я стало відомим у різних частинах Європи, а з часом — і в інших регіонах світу.

