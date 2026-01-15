В одній із областей уже 31 градус морозу: коли там потеплішає (відео)

Екстремальний холод накрив Рівненську область

Мінус 31 – саме таку температуру зареєстрували сьогодні вранці в одному із сіл Рівненської області. Таких холодів область не бачила вже багато років.

Відповідне відео поширив телеграм-канал РІВНЕ 1283. На записі чітко видно, як термометр показує мінус 31 градус – температуру, яка наближається до історичних рекордів холоду в Україні.

Таку температуру зафіксували в селі Залав'я на Рівненщині о 7:30 ранку 15 січня. В Рівненській області є два населених пункти з такою назвою – один у Дубенському районі, другий у Сарненському. Автор відео не уточнив, де саме зняв запис, але температура вражає в будь-якому випадку.

Село Залав'я у Сарненському районі Рівненської області

Село Залав'я у Дубенському районі Рівненської області

Такого холоду на Рівненщині не фіксували вже багато років. У Рівному 8 січня 1987 мороз сягнув позначки −34,5, і це був найнижчий показник. А от абсолютний рекорд холоду в Україні тримається вже 125 років – 8 січня 1900 року в Луганську термометр показав мінус 41,9 градуса. Того ж дня, але через 35 років, у 1935 році, місто знову пережило ідентичний мороз.

Більшість температурних мінімумів в Україні зафіксували в період між 1920 та 1940 роками. У Володимирі 11 лютого 1929 року було мінус 38,9 градуса, у Вінниці та Дніпрі реєстрували мінус 38,2 градуси. Температура нижче мінус 35 градусів була в Сумах, Чернігові, Харкові та Черкасах. У Києві найхолоднішим днем став 9 лютого 1929 року з позначкою мінус 32,2 градуси.

Коли морози відступлять

Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха повідомила про можливе послаблення холодів. "За нашими даними, від 17 січня мають бути послаблення морозів. Очікуємо поки так", – сказала вона.

У п'ятницю, 16 січня, на більшості територій України буде мінлива хмарність. На сході країни очікується помірний сніг, на дорогах місцями утримуватиметься ожеледиця. Найнижча нічна температура мінус 21 градус буде в Житомирській і Чернігівській областях, найвища денна плюс 2 градуси – на Закарпатті.

