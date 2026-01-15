В одной из областей уже 31 градус мороза: когда там потеплеет (видео)

Экстремальный холод накрыл Ровенскую область

Минус 31 – именно такую температуру зарегистрировали сегодня утром в одном из сел Ровенской области. Таких холодов область не видела уже много лет.

Соответствующее видео распространил телеграмм-канал РІВНЕ 1283. На записи ясно видно, как термометр показывает минус 31 градус – температуру, которая приближается к историческим рекордам холода в Украине.

Такую температуру зафиксировали в селе Залавье в Ровенской области в 7:30 утра 15 января. В Ровенской области есть два населенных пункта с таким названием – один в Дубенском районе, второй в Сарненском. Автор видео не уточнил, где именно сделал запись, но температура поражает в любом случае.

Село Залавье в Сарненском районе Ровенской области

Село Залавье в Дубенском районе Ровенской области

Такого холода в Ровенской области не фиксировали уже много лет. В Ровно 8 января 1987 года мороз достиг отметки −34,5, и это был самый низкий показатель. А вот абсолютный рекорд холода в Украине держится уже 125 лет – 8 января 1900 в Луганске термометр показал минус 41,9 градуса. В тот же день, но через 35 лет, в 1935 году, город снова пережил идентичный мороз.

Большинство температурных минимумов в Украине зафиксировали в период между 1920 и 1940 годами. Во Владимире 11 февраля 1929 было минус 38,9 градуса, в Виннице и Днепре регистрировали минус 38,2 градуса. Температура ниже минус 35 градусов была в Сумах, Чернигове, Харькове и Черкассах. В Киеве самым холодным днем стало 9 февраля 1929 с отметкой минус 32,2 градуса.

Когда морозы отступят

Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила о возможном ослаблении холодов. "По нашим данным, от 17 января должно быть ослабление морозов. Ожидаем пока так", — сказала она.

В пятницу, 16 января, на большинстве территорий Украины переменная облачность. На востоке страны ожидается умеренный снег, на дорогах местами будет держаться гололедица. Самая низкая ночная температура минус 21 градус будет в Житомирской и Черниговской областях, самая высокая дневная плюс 2 градуса – в Закарпатье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, ударит ли мороз еще сильнее? Мы рассказывали, какие приметы предвещают вьюги, бураны и стужу.