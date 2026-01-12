Майже мінус 42: де і коли був рекордний мороз в Україні і чи може зима 2026 побити його

Рекорд холоду тримається 125 років

Мінус 20 у січні 2026-го здається екстремальним холодом? Насправді це далеко не найлютіші морози в історії нашої країни. Колись термометри в Україні показували майже вдвічі нижчі температури, а деякі рекорди тримаються вже понад століття.

Що треба знати:

Абсолютний рекорд холоду — мінус 41,9 у Луганську

Більшість температурних мінімумів зафіксували у 1920-1940 роках

Морози нижче мінус 30 цієї зими не очікуються

У минулому столітті найнижчий показник сягав майже мінус 42 градусів. "Телеграф" розповідає, про найсуворіші зими в історії України та прогнози на цю зиму.

Коли в Україні були найсуворіші морози

Найнижчу температуру за всю історію спостережень зафіксували в Луганську. 8 січня 1900 року термометр там опустився до позначки мінус 41,9 градуса. Цей показник залишається абсолютним рекордом для всієї території країни. Дивовижно, але рівно через 35 років — 8 січня 1935-го — місто знову пережило такий самий екстремальний мороз із ідентичною температурою.

Інші українські міста теж знають, що таке справжній холод, хоча й не досягали луганської позначки. У Володимирі 11 лютого 1929 року зафіксували мінус 38,9 градуса. Близькі до цього показники реєстрували у Вінниці у 1929 році та Дніпрі у 1940-му — там термометри показували мінус 38,2 градуси.

Teмпература нижче мінус 35 градусів була й у Сумах, Чернігові, Харкові та Черкасах. Житомир майже наблизився до цих значень із показником мінус 34,9 градуса. Що стосується столиці, найхолодніше в Києві було 9 лютого 1929 року — тоді мороз досягнув мінус 32,2 градуса.

Київ, Володимирська вулиця, 1910-ті роки. Фото: Олена Насирова

Переважна більшість найнижчих температур припадає на період між 1920 та 1940 роками. Це контрастує з рекордами спеки, які в Україні значно частіше фіксують уже у 21 столітті. Така різниця вказує на зміну клімату, який поступово трансформує погодну карту країни.

Чи побачимо екстремальні морози цієї зими

Сильних морозів до мінус 30 градусів в Україні наразі не очікується. Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха повідомила, що від 17 січня можливе послаблення холодів.

За нашими даними, від 17 січня мають бути послаблення морозів. Очікуємо поки так, сказала вона.

Синоптики уточнюватимуть інформацію й у разі можливих змін погоди оприлюднять відповідні дані додатково. Морозна хвиля, яка розпочалася, за прогнозами протримається принаймні до 14-15 січня. Після снігопадів у низці областей температура опускалася до мінус 20 градусів, але до історичних рекордів холоду ці показники не наближаються.

