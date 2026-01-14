Спочатку вдарять сильні морози до -22, а потім буде різке потепління: коли Київ зможе зігрітись

Лютий очікується переважно теплим

У Києві наприкінці січня очікуються сильні морози — вдень температура місцями опуститься до -22 °C. Холод буде відчутним навіть удень, але після такої погоди прийде різке та неочікуване потепління.

Перехід від сильних морозів до відлиги буде швидким — вночі температура підніметься з -18 до +3 градусів, а вдень з -5 до +7 °C. Про прогноз погоди написав "Телеграф", взявши дані з "Мeteo".

Київ готується до відлиги після сильного холоду

З 14 по 20 січня погода у Києві буде стабільно морозною. Вдень термометр показуватиме -10…-9 °C, а вночі температура опускатиметься до -19…-15 °C. Погода буде з мінливою хмарністю, місцями проглядатиме сонце, але опади малоймовірні.

Протягом 21–23 січня погода майже не зміниться, хоча місцями можливий слабкий сніг. Однак 24–27 січня прийде пік морозів, коли холод досягне найсильнішого рівня за весь прогнозний період. Денна температура знизиться до -14…-12 °C, а вночі триматиметься на рівні -22…-19 °C. Погода залишатиметься хмарною, місцями можливий невеликий сніг.

Погода у столиці на січень-початок лютого 2026. Фото: Мeteo

Наприкінці січня синоптична ситуація різко зміниться. 28 січня морози ще збережуться, денна температура опуститься до -5 °C, а нічна — до -18 градусів. Але вже 29–31 січня очікується суттєве потепління. Вдень температура підніметься до +5…+7 °C, а вночі буде близько +1… 3 °C. Разом із теплом зміниться і характер опадів — можливий дощ.

На початку лютого потепління продовжиться, і сильних морозів вже не передбачається. З 1 по 5 лютого вдень очікується 0…+5 °C, вночі -4…+1 °C, погода буде хмарною з періодичними опадами у вигляді мокрого снігу та дощу.

У період 5-8 січня морози повернуться, але лише вночі — до -5 градусів. Пізніше, 9-12 лютого показники на термометрах протягом всіх діб знову будуть "плюсовими".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні з 15 січня. Синоптик прогнозує кардинальні зміни.