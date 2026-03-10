Риба сама стрибне на гачок: в які дні березня риболовля буде вдалою (інфографіка)

Дізнайтеся, коли березневе полювання на рибу принесе найбільше задоволення та повний кошик

З приходом весни підводні мешканці стають активнішими, проте успіх на водоймі у березні 2026 року суттєво залежатиме від фаз Місяця. Щоб не повернутися додому з порожніми руками, варто заздалегідь спланувати свій виїзд на природу.

"Телеграф" розповідає, коли краще ходити на риболовлю. Тут буде інформація, яку рибу можна зловити у березні.

Яку рибу можна вміймати на гачок

У березні починає активно "прокидатися" плітка та окунь, а щука готується до нересту. Варто пам’ятати про діючі нерестові заборони у вашому регіоні. Для успішного лову фахівці радять використовувати яскраві приманки, оскільки вода після танення снігу може бути каламутною.

Риба Плітка

Окунь річковий

Золоті дні для рибалок

Найбільш врожайними обіцяють бути дати, коли активність риби досягне свого піка. У ці дні шанси на солідний трофей максимальні. Мова йде за період з 21 по 25 березня.

Рибалка у березні

Періоди хорошого кльову

Також цілком успішними для риболовлі будуть дні, коли риба проявлятиме стабільний інтерес до наживки. Хоча результат може залежати від майстерності та правильно обраного місця, а 11, 26, 27, 28 березня є сприятливими.

Кльов риби у березні

Коли кльову не буде

Існують дні, коли через вплив місячних фаз риба стає апатичною і майже не реагує на приманки. Слабкий кльов очікується 12, 13, 14, 20 та 29 березня.

Найменш вдалими для риболовлі будуть періоди повні та молодика (19 березня), а також дні навколо них: 15–19 та 30–31 березня. У цей час поведінка мешканців глибин стає непередбачуваною, і навіть найсучасніші снасті можуть не врятувати ситуацію.

Коли не варто ловити рибу

