Ганяв на ексклюзивному авто і одружився з "козачкою": що відомо про старшого сина Ющенка
Син експрезидента фігурував у кількох скандалах
Після обрання Віктора Ющенка президентом України увага громадськості зосередилася на його родині, особливо на старшому спадкоємцю Андрію. У ЗМІ його часто називали "сином Бога".
Що відомо:
- Андрій Ющенко – старший син колишнього президента Віктора Ющенка від першого шлюбу зі Світланою Колесник
- Андрій Ющенко був двічі одружений, його нинішньою дружиною є "козачка із Запоріжжя" Олена Безугла
- Син Ющенка ганяв Києвом на ексклюзивному автомобілі та фігурував у кількох скандалах
Як виглядає старший син Віктора Ющенка і що про нього відомо
Андрій Ющенко народився у 1986 році та здобув освіту в Київському інституті міжнародних відносин. Широка увага преси до нього виникла після того, як Віктора Ющенка було обрано президентом України.
Спадкоємець ексглави держави швидко став уособленням "золотої молоді", а через зухвалий спосіб життя та очевидну безкарність у ЗМІ за ним закріпилося іронічне прізвисько "син Бога".
У 19 років Андрій ефектно пересувався столицею на ексклюзивному BMW M6 вартістю близько 130 тисяч євро і мав статусний телефон Vertu, ціною декілька тисяч євро.
ЗМІ неодноразово писали про систематичні порушення правил дорожнього руху зі сторони Андрія, які, за їхніми твердженнями, залишалися без реакції з боку ДАІ. Під час однієї із прес-конференцій Віктор Ющенко різко відреагував на питання про доходи сина, заявивши журналістам, що Андрій заробляє самостійно. Однак ця заява лише посилила суспільний резонанс і зміцнила за ним репутацію "недоторканого".
У 2005 році Андрій Ющенко в одному з інтерв’ю визнав, що поводився легковажно, і розповів, що отримав "догану" від батька:
Звичайно, я "отримав" за порушення Правил дорожнього руху, за те, що дав привід бути в центрі уваги... Справді, варто зізнатися, що я був легковажним і на багато речей просто не звертав уваги. А деяких речей просто не знав
Ще один резонансний епізод, пов’язаний із ім’ям Андрія Ющенка, обговорювався у 2009 році. Тоді ЗМІ повідомляли про стрілянину в київському ресторані "Козачок", популярному серед столичної еліти. За чутками, конфлікт між гостями під час святкування завершився пострілами, і в медіа висловлювалися припущення щодо можливої причетності Андрія Ющенка, однак офіційних підтверджень цим версіям так і не з’явилося.
Особисте життя спадкоємця експрезидента також було предметом пильної уваги. У липні 2009 року він одружився з Єлизаветою Єфросініною — сестрою телеведучої Марії Єфросініною. У шлюбі народилася дочка Варвара, проте союз виявилася недовгим, і вже в 2012 році стало відомо про розлучення. Згодом Єлизавета разом із дочкою переїхала до Москви.
Другою дружиною Андрія Ющенка стала Олена Безугла. Їхнє весілля відбулося у 2018 році і пройшло без пишних урочистостей. Пара обмежилася вінчанням та сімейною вечерею. Віктор Ющенко пізніше тепло відгукувався про невістку, називаючи її "козачкою із Запоріжжя" та підкреслюючи її працьовитість:
У Андрійка все добре, слава Богу, у нього родина. Вже серце моє спокійне. Гарна дружина. Невістка наша, наша красуня, мила, розумна, працьовита, як мураха
У серпні 2022 року стало відомо, що Олена народила сина. За її словами, пологи відбувалися в Україні.
Сьогодні Андрій веде закритий спосіб життя, повністю уникаючи публічності. Його дружина, навпаки, активно веде Instagram, де, хоч і не показує чоловіка, іноді ділиться кадрами з Віктором та Катериною Ющенко. Судячи з геолокації у соцмережах, Олена залишається в Україні.
