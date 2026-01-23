Ганяв на ексклюзивному авто і одружився з "козачкою": що відомо про старшого сина Ющенка

Син експрезидента фігурував у кількох скандалах

Після обрання Віктора Ющенка президентом України увага громадськості зосередилася на його родині, особливо на старшому спадкоємцю Андрію. У ЗМІ його часто називали "сином Бога".

Андрій Ющенко – старший син колишнього президента Віктора Ющенка від першого шлюбу зі Світланою Колесник

Андрій Ющенко був двічі одружений, його нинішньою дружиною є "козачка із Запоріжжя" Олена Безугла

Син Ющенка ганяв Києвом на ексклюзивному автомобілі та фігурував у кількох скандалах

Андрій Ющенко народився у 1986 році та здобув освіту в Київському інституті міжнародних відносин. Широка увага преси до нього виникла після того, як Віктора Ющенка було обрано президентом України.

Андрій Ющенко у молодості

Спадкоємець ексглави держави швидко став уособленням "золотої молоді", а через зухвалий спосіб життя та очевидну безкарність у ЗМІ за ним закріпилося іронічне прізвисько "син Бога".

У 19 років Андрій ефектно пересувався столицею на ексклюзивному BMW M6 вартістю близько 130 тисяч євро і мав статусний телефон Vertu, ціною декілька тисяч євро.

Старший син Віктора Ющенка

ЗМІ неодноразово писали про систематичні порушення правил дорожнього руху зі сторони Андрія, які, за їхніми твердженнями, залишалися без реакції з боку ДАІ. Під час однієї із прес-конференцій Віктор Ющенко різко відреагував на питання про доходи сина, заявивши журналістам, що Андрій заробляє самостійно. Однак ця заява лише посилила суспільний резонанс і зміцнила за ним репутацію "недоторканого".

Віктор Ющенко та його старший син Андрій, Фото: korrespondent.net

У 2005 році Андрій Ющенко в одному з інтерв’ю визнав, що поводився легковажно, і розповів, що отримав "догану" від батька:

Звичайно, я "отримав" за порушення Правил дорожнього руху, за те, що дав привід бути в центрі уваги... Справді, варто зізнатися, що я був легковажним і на багато речей просто не звертав уваги. А деяких речей просто не знав Андрій Ющенко

Ще один резонансний епізод, пов’язаний із ім’ям Андрія Ющенка, обговорювався у 2009 році. Тоді ЗМІ повідомляли про стрілянину в київському ресторані "Козачок", популярному серед столичної еліти. За чутками, конфлікт між гостями під час святкування завершився пострілами, і в медіа висловлювалися припущення щодо можливої причетності Андрія Ющенка, однак офіційних підтверджень цим версіям так і не з’явилося.

Особисте життя спадкоємця експрезидента також було предметом пильної уваги. У липні 2009 року він одружився з Єлизаветою Єфросініною — сестрою телеведучої Марії Єфросініною. У шлюбі народилася дочка Варвара, проте союз виявилася недовгим, і вже в 2012 році стало відомо про розлучення. Згодом Єлизавета разом із дочкою переїхала до Москви.

Андрій Ющенко та його перша дружина Єлизавета

Другою дружиною Андрія Ющенка стала Олена Безугла. Їхнє весілля відбулося у 2018 році і пройшло без пишних урочистостей. Пара обмежилася вінчанням та сімейною вечерею. Віктор Ющенко пізніше тепло відгукувався про невістку, називаючи її "козачкою із Запоріжжя" та підкреслюючи її працьовитість:

У Андрійка все добре, слава Богу, у нього родина. Вже серце моє спокійне. Гарна дружина. Невістка наша, наша красуня, мила, розумна, працьовита, як мураха Віктор Ющенко

Андрій Ющенко з другою дружиною Оленою, Фото: facebook.com/JetSetter.ua

У серпні 2022 року стало відомо, що Олена народила сина. За її словами, пологи відбувалися в Україні.

Олена Ющенко разом із Катериною Ющенко, Фото: @olena_yushchenko

Сьогодні Андрій веде закритий спосіб життя, повністю уникаючи публічності. Його дружина, навпаки, активно веде Instagram, де, хоч і не показує чоловіка, іноді ділиться кадрами з Віктором та Катериною Ющенко. Судячи з геолокації у соцмережах, Олена залишається в Україні.

