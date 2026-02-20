Як захистити каналізацію від замерзання та що робити, якщо це сталося

Жителі можуть захистити систему в періоди морозів

Замерзання каналізації створює величезні проблеми для жителів багатоповерхівок. Є способи уникнути такої ситуації та отримати поміч, якщо система все ж замерзла.

Що треба знати:

Жителі багатоповерхівок можуть вжити заходів, щоб каналізація не замерзла

Сипати сіль в унітаз категорично не рекомендується, натомість треба забезпечити протік води

Засмічення каналізації створює додаткові ризики замерзання системи

Про це "Телеграфу" розповіла експертка з житлово-комунального господарства Кристина Ненно: Ваш стояк у небезпеці. Як не дати замерзнути каналізації: практичні поради від експертки ЖКГ (інфографіка)

Що робити, щоб захистити каналізацію від замерзання

Головна порада — регулярно спускати воду, щоб вона не застоювалася і не замерзала. Навіть коли є перебої з водопостачанням, треба намагатися користуватися водою, щоб підтримувати потік.

Єдина рекомендація — регулярно пропускати воду, щоб не застоювалась і не замерзала. Є вода, користуємось активно, немає води — намагаємось нею користуватися для того, щоб не було застою саме в підвальному приміщенні, щоб воно не промерзло, — каже експертка

Крім того, жителі можуть утеплити труби в холодних приміщеннях. Необхідно звернутися до керуючої компанії, щоб отримати ключі, і самостійно зробити утеплення ділянок, які проходять холодними та неопалювальними ділянками.

Також має сенс замінити ділянки труби з поганим ухилом. Проте це вже потребує додаткових витрат як на будівельні матеріали, так і на оплату роботи спеціалістів.

Що робити, якщо каналізація замерзла

Перший крок у такому випадку — звернення до керуючої компанії або ОСББ. Вони зобов'язані зафіксувати температуру в підвалі та перевірити стан мереж.

Треба звернутися до компанії, яка організовує управління і обслуговування багатоквартирним будинком. Якщо вони не реагують, можна самостійно попросити надати ключі і самостійно зробити утеплення ділянок, — радить Кристина Ненно

За законом комунальні служби зобов'язані ліквідувати несправності каналізації якнайшвидше. Граничний термін для усунення течі в трубопроводах — негайно. Для несправностей фекальних і дренажних насосів — одна доба.

