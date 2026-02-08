Скандал на Нацвідборі 2026. Українці обурені витівкою Руслани, а Суспільне "підчищає" докази (фото, відео)

Руслану звинувачують у порушенні правил через агітацію

Навколо фіналу Національного відбору на Євробачення 2026 розгорівся гучний скандал. Українці обурені поведінкою членкині журі Руслани Лижичко, яка під час прямого ефіру відкрито закликала голосувати за гурт LELÉKA, який в результаті і переміг. Глядачі розцінили це як грубе порушення нейтралітету, а Суспільне Мовлення вже почало "чистити" записи ефіру в мережі.

Що треба знати:

Фінал Нацвідбору завершився перемогою LELÉKA, але замість святкування розгорівся скандал

Суддю Руслану запідозрили у впливі на глядацьке голосування під час прямого ефіру

Видалення фрагментів ефіру Суспільним лише посилило недовіру і хвилю критики

Фінал Нацвідбору, що відбувся 7 лютого, завершився перемогою гурту LELÉKA з піснею "Ridnym", яка отримала найвищі бали як від журі, так і від глядачів. Проте тріумф артистів затьмарив інцидент із Русланою, яка, всупереч правилам конкурсу, вдалася до прямої агітації.

Чому обурені українці?

Користувачі соцмереж звинувачують співачку в упередженості. Згідно з регламентом, члени журі мають оцінювати виступи, а не впливати на вибір аудиторії під час голосування. В Instagram вже ширяться заклики до перегляду результатів, оскільки дії зіркової судді могли штучно завищити рейтинг одного з учасників.

Пряма агітація журі до результатів голосування не припустима.

Жах( Хіба жюрі мають на весь прямий ефір говорити про свого фаворити і агітувати це?

Агітація жюрі є неприпустимою!

Реакція Суспільного

Ситуація набула ще більшого резонансу після того, як глядачі помітили зникнення фрагментів з промовою Руслани. Суспільне Мовлення, яке є офіційним транслятором конкурсу, почало видаляти кадри з агітацією з опублікованих відеоматеріалів у соцмережах. Такий крок викликав нову хвилю критики: мовника звинувачують у спробі приховати порушення замість надання офіційних пояснень.

Наразі представники Суспільного та сама Руслана офіційно не прокоментували інцидент, хоча дискусії в медіапросторі лише набирають обертів. Український режисер і блогер Міша Манастирський теж обурюється агітації Руслани.

Кажуть, що Суспільне вже підчищає дописи та вирізають ці фрагменти. Тому залишимо їх тут. Значить встає ЖУРІ Лижичко ще ДО ГОЛОСУВАННЯ і каже: — тяжко шось сидіти. Встану, карочє. Я всіх вас закликаю голосувати за Лелеку🙄 Міша Манастирський

А чому видалили відео з агітацією від Руслани? Цього року окрім жахливої організації за 15 млн грн, ще і журі були упереджені до всіх учасників, окрім переможниці

А чому видалили відос з закликом Руслани?))

А де відео з русланою? Це по правилам закликати до голосування ? Чому немає офіційного коментаря?

Вже прибрали допис, де Руслана агітує, а Суспільне типу запитує: Як вам? Потім побачили, що не норм, і в кущі. От ганьбище

Нагадаємо, що Руслана перемогла на Євробаченні у 2004 році. Її драйвова пісня Wild Dances ("Дикі танці") та сам виступ стали одними з найбільш незабутніх в історії конкурсу.