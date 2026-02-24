Мінус 50%: який товар до борщу можна купити в "Сільпо" з великою знижкою

Якщо купити декілька упаковок, то можна зробити великий запас

Томатна паста — популярний продукт у господинь. Суміш томатів додають не тільки у борщ, але й в інші страви. Зараз у "Сільпо" є можливість придбати цей товар за хорошою ціною.

"Телеграф" розповість, скільки коштує паста томатна "Королівський смак" "Власівська" 25% (70г). Ми порівняли ціни з іншими магазинами та виявили суттєву різницю.

Наразі у мережі "Сільпо" на цей товар діє вигідна пропозиція в межах акції "Цінотижики". Пакунок вагою 70 грамів обійдеться всього у 9,99 грн.

Томатна паста

Для порівняння, в інших популярних супермаркетах ціна на цю ж позицію тримається на значно вищому рівні, подекуди сягаючи майже подвійної вартості:

У мережі "Фора" за аналогічний пакунок томатної пасти доведеться заплатити 17,90 грн, що фактично на 80% дорожче, ніж акційна пропозиція.

В "Ашані" вартість продукту становить 17,40 грн — це найближча ціна до лідера порівняння, проте вона все одно залишається суттєво вищою.

У супермаркетах "Новус" зафіксовано найвищий цінник серед обраних магазинів — там паста вартує 17,99 грн.

Таким чином, розрив у вартості між "Сільпо" та іншими ритейлерами складає від 7,41 грн до 8 гривень на кожній одиниці товару. Якщо купувати кілька пачок для домашніх заготовок, така різниця стає вагомим аргументом на користь економії.

