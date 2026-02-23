Графіки послабили, але не всім. Як відключають світло в Україні 23 лютого
-
-
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у понеділок, 23 лютого, протягом усього дня у більшості областей України будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:
- Графіки будуть нерівномірними у різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.
- Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).
- Їх можна буде подивитися в чат-боті та на сайті. Через навантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.
Київська область
Вінницька область
Дніпропетровська область
Житомирська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Одеська область
В деяких районах Одещини екстрені відключення, частина одеситів вже тиждень без світла. Для інших графік попередньо такий:
Полтавська область
Сумська область
Тернопільська область
Загального графіка вимкнення електроенергії більше немає. Надалі є графік погодинних відключень, але у оновленому форматі. Тепер споживачі можуть індивідуально на свою адресу перевіряти, коли саме планується відключення світла.
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Раніше "Телеграф" розповідав, що, на думку експертів, російські удари незабаром можуть також зосередитися на водопостачанні, а не тільки на електриці.