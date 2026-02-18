Поспешите, пока не распродали: 10 продуктов в "АТБ" со скидками до 40%

Экономия на некоторые продукты может составить около 300 грн

В популярной сети "АТБ" очень часто действуют приятные скидки на продукты повседневного потребления. Сейчас покупатели могут существенно сэкономить на кофе, колбасных изделиях, соусах и напитках.

Скидки действуют до 24 февраля. "Телеграф" узнал, что больше всего сэкономить удастся на кофе популярного бренда.

Список акционных товаров:

Кофе Jacobs Monarch растворимый 280 г — 399,90 грн (было 681,70 грн, экономия 281,8 грн);

Кофе Jacobs Monarch молотый 230 г — 174,90 грн (было 297,60 грн, экономия 122,70 грн);

Кофе Jacobs Monarch растворимый 95 г — 193,90 грн (было 329,00 грн, экономия 135,10 грн);

Колбаса "Мясная лавка" вареная 0,5 кг — 79,90 грн (было 133,90 грн, экономия 54 грн);

Колбаса "Мясная лавка/Своя линия" салями фирменная — 292,89 грн (было 489,89 грн, экономия 197 грн);

Майонез "Торчин" Европейский 72% 0,52 кг — 54,90 грн (было 87,90 грн, экономия 33 грн);

Майонез "Торчин" Домашний 50% 0,52 кг — 46,90 грн (было 74,90 грн, экономия 28 грн);

Вода Buvette №7 1,5 л – 16,50 грн (было 26,00 грн, экономия 9,5 грн);

Напиток кофейный Jacobs Caramel Latte 450 г – 160,90 грн (было 253,50 грн, экономия 92,6 грн);

Чай SHERLOCK Secrets Golden Ceylon 100 г – 72,70 грн (было 114,40 грн, экономия 71,7 грн).

Список продуктов. Фото: скриншот с "АТБ"

