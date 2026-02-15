"Світанок проклятої королеви": чи варто читати новинку, продовження серії "Книга Азраїла" (рецензія)

"Телеграф" серед перших прочитав новинку книжкового ринку України, і підготував чесний відгук

У лютому 2026 року вийшла одна з перших найочікуваніших книг року — і це третя частина серії "Боги і монстри" від Амбер В. Ніколь під назвою "Світанок проклятої королеви". Що про неї треба знати, розкаже "Телеграф".

Про що серія "Боги та монстри"

Головна героїня — тисячорічна Діанна, сильний Іґ'Моррутен, якого всі бояться. Проте на початку історії вона є просто ручною зброєю Кейдена, який колись її створив та тримає під контролем її сестру, щоб Діанна виконувала всі накази. Однак Кейден збирається відчинити браму світів та випустити темряву, що там закрита — і Діанна об'єднується з Королем богів, Нищителем світів Семкаїлом. Їх стосунки починаються складно, бо їх види по своїй природі завжди воювали, до того ж Діанна вбила одного з підлеглих Семкаїла, проте хімія між ними неймовірна з перших ж зустрічей.

Всі книги з серії товсті, мають схоже оформлення та зрізи

Про що "Світанок проклятої королеви"

Обережно, спойлери для тих, хто не читав перші дві частини! В кінці другої частини "Трон подоланих богів" Семкаїла вбили, Рука зрадила його, а Нісмера зайняла трон. Діанна зробила те, що всі вважали неможливим, та повернула свою пару до живих. Але Семкаїл не одужував, його сила залишилася бриніти в небесах, а вся Рука залишилася під контролем злої богині. Перед ними важка задача і повернути друзів, і зберегти в таємниці, що Семкаїл не мертвий. При цьому сам він не знає, що дійсно помер — адже Діанна впевнена, що він її покине, якщо дізнається, яку ціну їй довелося заплатити за нього. Адже вона втратила дещо дуже-дуже важливе.

В книзі 744 сторінки, приблизно стільки ж, скільки й в перших частинах.

"Світанок проклятої королеви" - третя частина з серії "Боги і монстри"

Чи варто читати книгу

Якщо вам сподобалися перші дві частини, то читати однозначно варто — сюжетні повороти залишаються на рівні, а може й навіть стали краще. Останні сторінки залишають бажання одразу ж взяти до рук продовження. Сцени 18+ присутні, більше, ніж на початку історії. Але якщо перші частини вам не дуже до вподоби, то й третя не вразить, адже у авторки свій специфічний стиль, і місцями читати доволі нудно.

Найбільше, що мене тішить в цій серії — що головна героїня не 17-річне дівча, що виявило в собі надздібності керувати всім світом, як то часто буває в сучасному фентезі. Діанна древня, могутня, зовсім не хороша й пухнаста, а агресивна, з зубами та пазурами. За цим персонажем дуже цікаво спостерігати. І не тільки за нею: Камілла, Роккуррем, Ісая — в третій частині вони добре розкриваються.

Листівка з Семкаїлом та Діанною, що йде в подарунок до третьої книги

Коли буде продовження

Заявлено, що в серії буде 7 книг. На сьогодні в оригіналі вийшло 4 книги — четверта книга "The Wrath of the Fallen" ("Гнів полеглих") в оригіналі була випущена в 2025 році. В видавництві "Богдан" повідомляли, що вже займаються перекладом , проте ще навіть приблизно невідомо, коли книга вийде в друк.

