Ще 25 років тому у ньому проживало 10 осіб: що відомо про одне з найменших сіл України і де воно розташоване

Воно є на картах XVIIII століття

У Сумській області розташоване крихітне село Вегерівка, яке вважається одним з найменших в Україні. За даними перепису 2001 року, тут проживало лише 10 осіб.

Протягом усієї своєї історії чисельність жителів села не сягала 200 осіб, переважна більшість з яких були жінки. "Телеграф" розповів про Вегерівку на основі відкритих джерел.

Коротка історія села

Назва села походить від прізвиська Вегера, що означало "мадяр" або "угрин", і на карті Шуберта 1826-1840 років відображена як "Венгеровка". У XIX столітті село також мало назву Галківщина, яку й досі інколи використовують мешканці сусідньої Котівки для позначення частини свого села.

Фрагмент карти Шуберта. Фото: Вікіпедія

Населення

Історично населення села було значно більшим: у 1862 році тут мешкало 108 осіб, а у 1926 — 191. Проте чисельність жителів з часом зменшилася, і сьогодні Вегерівка — маленька, але багата на історію частина Путивльської міської громади Конотопського району.

