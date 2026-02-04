Цінопад в "АТБ": які товари прямо зараз можна купити по акції та зекономити сотні гривень

Економія може становити сотні гривень

Супермаркети регулярно влаштовують знижки на свої товари, завдяки чому українці суттєво можуть заощаджувати свої кошти. Зокрема, регулярні акції проводить мережа "АТБ".

"Телеграф" розповідає про 5 товарів, які можна придбати в АТБ з акції до 10 лютого (включно).

Шоколад Milka (90г) — 51 гривня замість 88 (знижка 41%)

Ковбаса М’ясна лавка/Своя лінія золотиста (кг) – 336 гривень замість 561 (знижка 40%)

Кава Jacobs розчинна (190г) — 309 гривень замість 536 (знижка 42%)

Пельмені Три ведмеді свинина/яловичина (850г) — 159 гривень замість 266 (знижка 40%)

Порошок Tide Color (300г) — 39 гривень замість 64 (знижка 38%)

Знижки в АТБ

Чому магазини проводять акції?

Дехто вважає, що знижки встановлюють лише на продукти, у яких закінчуються терміни придатності. Однак найчастіше це не так. Насправді для акцій є низка інших причин:

Звільнення полиць для нових постачань.

Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)

(деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти) Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

