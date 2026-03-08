Після розлучення стала ще красивішою: що відомо зараз про колишню мера Києва Кличка

Після розриву Наталія не зникла з медіапростору, а навпаки — почала більше говорити про власні проєкти

Наталія Єгорова — українська співачка, модель, акторка і громадська діячка, яка тривалий час жила і працювала у Німеччині. Однак широкій аудиторії також відома як колишня дружина мера Києва та легендарного боксера Віталія Кличка, з яким перебувала у шлюбі понад два десятиліття і народила йому трьох дітей.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про екскохану мера Києва. Подружжя розлучилося у 2022 році.

Наталія Єгорова народилася 26 лютого 1974 року в Броварах на Київщині. У дитинстві вона займалася гімнастикою та синхронним плаванням, а згодом почала працювати моделлю. Саме на модних показах і почалася її дорога до публічності.

З часом Єгорова спробувала себе й у музиці — створила гурт Addicted to… та виступала на концертах і телебаченні в Німеччині. Вона також виконувала гімн України перед боксерськими поєдинками братів Кличків. Після переїзду до Німеччини Наталія почала розвиватися і в інших сферах — стала тренеркою з йоги, медитації та звукотерапії, а також брала участь у телевізійних проєктах.

Історія кохання Віталія Кличка та Наталії Єгорової

Наталія познайомилася з Віталієм Кличком у середині 1990-х. За її словами, на початку вона навіть не знала, що він — перспективний боксер, хоча його наполегливість справила на неї сильне враження.

Пара одружилася 26 квітня 1996 року. Після весілля вони переїхали до Німеччини, де Кличко будував свою спортивну кар’єру. Єгорова часто підтримувала чоловіка на боях і перебувала поруч із рингом. У шлюбі народилися троє дітей — син Єгор-Даніель (2000), донька Єлизавета-Вікторія (2002), син Максим-Олександр (2005).

Причина розлучення

У 2022 році після понад 25 років шлюбу стало відомо про розлучення пари. Як пояснювали самі Кличко та Єгорова, рішення визрівало давно — фактично вони вже кілька років жили окремо.

Причиною стали різні життєві шляхи. Віталій Кличко будував політичну кар’єру в Києві, тоді як Наталія мешкала в німецькому Гамбурзі разом із дітьми. Відстань і різні інтереси поступово віддалили подружжя. Сам Кличко зазначав, що вони зберегли повагу одне до одного, але їхні дороги розійшлися.

Чим займається Наталія Єгорова зараз

Сьогодні Наталія Єгорова живе переважно в Німеччині. Вона активно займається творчістю, благодійністю та духовними практиками. Серед її нинішніх занять — участь у благодійних ініціативах, зокрема проєктах підтримки жінок і дітей з України; проведення концертів та сесій звукотерапії; робота в модній індустрії — у 2024 році вона підписала контракт із модельним агентством і повернулася до зйомок.

Також Єгорова брала участь у німецькому телевізійному шоу "Let’s Dance" — аналозі українського проєкту "Танці з зірками". Періодично вона приїжджає до України — зокрема в складі міжнародних делегацій, що підтримують українців під час війни.

