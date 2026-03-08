После развода стала еще красивее: что известно сейчас о бывшей мэра Киева Кличко
После разрыва Наталья не исчезла из медиапространства, а наоборот — стала больше говорить о собственных проектах.
Наталья Егорова — украинская певица, модель, актриса и общественный деятель, которая долгое время жила и работала в Германии. Однако широкой аудитории она больше известна как бывшая жена мэра Киева и легендарного боксера Виталия Кличко, с которым состояла в браке более двух десятилетий и родила ему троих детей.
"Телеграф" решил выяснить, что известно об экс-любимой мэра Киева. Супруги развелись в 2022 году.
Наталья Егорова родилась 26 февраля 1974 года в Броварах Киевской области. В детстве она занималась гимнастикой и синхронным плаванием, а потом начала работать моделью. Именно на модных показах и началась ее дорога к публичности.
Со временем Егорова попробовала себя и в музыке — создала группу Addicted to и выступала на концертах и телевидении в Германии. Она также исполняла гимн Украины перед боксерскими поединками братьев Кличко. После переезда в Германию Наталья начала развиваться и в других областях — стала тренером по йоге, медитации и звукотерапии, а также принимала участие в телевизионных проектах.
История любви Виталия Кличко и Натальи Егоровой
Наталья познакомилась с Виталием Кличко в середине 1990-х. По ее словам, в начале она даже не знала, что он перспективный боксер, хотя его настойчивость произвела на нее сильное впечатление.
Пара поженилась 26 апреля 1996 года. После свадьбы они переехали в Германию, где Кличко строил свою спортивную карьеру. Егорова часто поддерживала мужа на боях и находилась возле ринга. В браке родилось трое детей – сын Егор-Даниэль (2000), дочь Елизавета-Виктория (2002), сын Максим-Александр (2005).
Причина развода
В 2022 году после более чем 25 лет брака стало известно о разводе пары. Как объясняли сами Кличко и Егорова, решение созревало давно — фактически они уже несколько лет жили отдельно.
Причиной стали разные жизненные пути. Виталий Кличко строил политическую карьеру в Киеве, в то время как Наталья жила в немецком Гамбурге вместе с детьми. Расстояние и разные интересы постепенно удалили супругов. Кличко отмечал, что они сохранили уважение друг к другу, но их дороги разошлись.
Чем занимается Наталья Егорова сейчас
Сегодня Наталья Егорова живет в основном в Германии. Она активно занимается творчеством, благотворительностью и духовными практиками. Среди ее нынешних занятий — участие в благотворительных инициативах, в частности, проектах поддержки женщин и детей из Украины; проведение концертов и сессий звукотерапии; работа в модной индустрии – в 2024 году она подписала контракт с модельным агентством и вернулась к съемкам.
Также Егорова принимала участие в немецком телевизионном шоу "Let’s Dance" — аналоге украинского проекта "Танцы со звездами". Периодически она приезжает в Украину — в частности, в составе международных делегаций, поддерживающих украинцев во время войны.
