После развода стала еще красивее: что известно сейчас о бывшей мэра Киева Кличко

После разрыва Наталья не исчезла из медиапространства, а наоборот — стала больше говорить о собственных проектах.

Наталья Егорова — украинская певица, модель, актриса и общественный деятель, которая долгое время жила и работала в Германии. Однако широкой аудитории она больше известна как бывшая жена мэра Киева и легендарного боксера Виталия Кличко, с которым состояла в браке более двух десятилетий и родила ему троих детей.

"Телеграф" решил выяснить, что известно об экс-любимой мэра Киева. Супруги развелись в 2022 году.

Наталья Егорова родилась 26 февраля 1974 года в Броварах Киевской области. В детстве она занималась гимнастикой и синхронным плаванием, а потом начала работать моделью. Именно на модных показах и началась ее дорога к публичности.

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Со временем Егорова попробовала себя и в музыке — создала группу Addicted to и выступала на концертах и телевидении в Германии. Она также исполняла гимн Украины перед боксерскими поединками братьев Кличко. После переезда в Германию Наталья начала развиваться и в других областях — стала тренером по йоге, медитации и звукотерапии, а также принимала участие в телевизионных проектах.

Виталий Кличко и Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

История любви Виталия Кличко и Натальи Егоровой

Наталья познакомилась с Виталием Кличко в середине 1990-х. По ее словам, в начале она даже не знала, что он перспективный боксер, хотя его настойчивость произвела на нее сильное впечатление.

Пара поженилась 26 апреля 1996 года. После свадьбы они переехали в Германию, где Кличко строил свою спортивную карьеру. Егорова часто поддерживала мужа на боях и находилась возле ринга. В браке родилось трое детей – сын Егор-Даниэль (2000), дочь Елизавета-Виктория (2002), сын Максим-Александр (2005).

Братья Кличко и Наталья Егорова. Фото: Getty Images

Причина развода

В 2022 году после более чем 25 лет брака стало известно о разводе пары. Как объясняли сами Кличко и Егорова, решение созревало давно — фактически они уже несколько лет жили отдельно.

Виталий Кличко и Наталья Егорова. Фото из открытых источников

Причиной стали разные жизненные пути. Виталий Кличко строил политическую карьеру в Киеве, в то время как Наталья жила в немецком Гамбурге вместе с детьми. Расстояние и разные интересы постепенно удалили супругов. Кличко отмечал, что они сохранили уважение друг к другу, но их дороги разошлись.

Виталий Кличко и Наталья Егорова. Фото: xsport.ua

Чем занимается Наталья Егорова сейчас

Сегодня Наталья Егорова живет в основном в Германии. Она активно занимается творчеством, благотворительностью и духовными практиками. Среди ее нынешних занятий — участие в благотворительных инициативах, в частности, проектах поддержки женщин и детей из Украины; проведение концертов и сессий звукотерапии; работа в модной индустрии – в 2024 году она подписала контракт с модельным агентством и вернулась к съемкам.

Также Егорова принимала участие в немецком телевизионном шоу "Let’s Dance" — аналоге украинского проекта "Танцы со звездами". Периодически она приезжает в Украину — в частности, в составе международных делегаций, поддерживающих украинцев во время войны.

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

