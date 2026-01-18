Рус

Більш ніж пів століття були разом: що відомо про дружину Леоніда Кравчука, яка була в його тіні

Наталія Дума
Леонід Кравчук
Леонід Кравчук. Фото Телеграф, Getty Images

Обраниця першого президента вкрай рідко з'являлася на публіці

Леонід Кравчук — перший президент України, який прожив у шлюбі зі дружиною 65 років, до самої смерті. Його обраниця ніколи не була публічною людиною, не боролася за увагу перед камерами і не грала роль "першої леді".

Що варто знати

  • Попри статус першої леді, Антоніна Кравчук свідомо уникала камер, офіційних візитів та майже ніколи не давала інтерв’ю
  • Дружина першого президента України не була домогосподаркою, коли чоловік будував кар'єру — вона реалізувала себе як науковиця
  • Подружжя прожило у шлюбі 65 років, а їхні стосунки розпочалися в університеті

Що відомо про дружину Леоніда Кравчука

Антоніна Кравчук (у дівоцтві Мішура) народилася 3 листопада 1935 року у селі Вири (зараз Сумська область). І хоч вона завжди була у тіні чоловіка, вона — кандидатка економічних наук і викладачка економіки у Київському університеті ім. Тараса Шевченка.

Кравчук дружина
Леонід Кравчук з дружиною в молодості. Фото: fw-daily.com

Антоніна познайомилася з Леонідом Макаровичем ще в університеті. Вони одружилися у 1957 році, коли обидва були студентами. За два роки у подружжя народився син Олександр, а згодом — онуки й правнучка.

Коли в грудні 1991 року Леонід Кравчук став першим президентом незалежної України, Антоніна автоматично стала першою леді. Але вона не хотіла бути публічною постаттю — від офіційних заходів майже завжди відмовлялася, не супроводжувала чоловіка на візитах і не давала "класичних" інтерв’ю.

Дружина Кравчука Антоніна
Леонід Кравчук із дружиною Антоніною. Фото: Viva

Під час інавгурації 1991 року вона була поруч, але залишалася абсолютно мовчазною — Антоніна Кравчук не звернулася до публіки ані словом. Узагалі за всю політичну дистанцію Леонід Кравчук її публічні появи можна перерахувати на пальцях однієї руки. Єдиний виняток — коротке інтерв’ю в телепрограмі, де гостем був сам президент.

Дружина Кравчука
Леонід Кравчук і його дружина Антоніна. Фото: unp.org.ua

Поза камерами її життя було значно активнішим. Антоніна працювала викладачкою у Державна академія житлово-комунального господарства, а також долучилася до створення журналу Персонал і освітянського тижневика Персонал Плюс.

Дружина Кравчука на похороні Леоніда Кравчука
Антоніна Кравчук на прощанні із чоловіком у травні 2022 року. Фото: Getty Images

Зараз Антоніні Кравчук 90 років. Вона мешкає у Києві і, як і раніше, не з'являється на публіці.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою була у молодості дружина Леоніда Кучми. Вона переїхала з Росії в Україну і допомогла чоловікові у кар’єрі.

