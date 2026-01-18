Більш ніж пів століття були разом: що відомо про дружину Леоніда Кравчука, яка була в його тіні

Обраниця першого президента вкрай рідко з'являлася на публіці

Леонід Кравчук — перший президент України, який прожив у шлюбі зі дружиною 65 років, до самої смерті. Його обраниця ніколи не була публічною людиною, не боролася за увагу перед камерами і не грала роль "першої леді".

Що варто знати

Попри статус першої леді, Антоніна Кравчук свідомо уникала камер, офіційних візитів та майже ніколи не давала інтерв’ю

Дружина першого президента України не була домогосподаркою, коли чоловік будував кар'єру — вона реалізувала себе як науковиця

Подружжя прожило у шлюбі 65 років, а їхні стосунки розпочалися в університеті

Що відомо про дружину Леоніда Кравчука

Антоніна Кравчук (у дівоцтві Мішура) народилася 3 листопада 1935 року у селі Вири (зараз Сумська область). І хоч вона завжди була у тіні чоловіка, вона — кандидатка економічних наук і викладачка економіки у Київському університеті ім. Тараса Шевченка.

Леонід Кравчук з дружиною в молодості. Фото: fw-daily.com

Антоніна познайомилася з Леонідом Макаровичем ще в університеті. Вони одружилися у 1957 році, коли обидва були студентами. За два роки у подружжя народився син Олександр, а згодом — онуки й правнучка.

Коли в грудні 1991 року Леонід Кравчук став першим президентом незалежної України, Антоніна автоматично стала першою леді. Але вона не хотіла бути публічною постаттю — від офіційних заходів майже завжди відмовлялася, не супроводжувала чоловіка на візитах і не давала "класичних" інтерв’ю.

Леонід Кравчук із дружиною Антоніною. Фото: Viva

Під час інавгурації 1991 року вона була поруч, але залишалася абсолютно мовчазною — Антоніна Кравчук не звернулася до публіки ані словом. Узагалі за всю політичну дистанцію Леонід Кравчук її публічні появи можна перерахувати на пальцях однієї руки. Єдиний виняток — коротке інтерв’ю в телепрограмі, де гостем був сам президент.

Леонід Кравчук і його дружина Антоніна. Фото: unp.org.ua

Поза камерами її життя було значно активнішим. Антоніна працювала викладачкою у Державна академія житлово-комунального господарства, а також долучилася до створення журналу Персонал і освітянського тижневика Персонал Плюс.

Антоніна Кравчук на прощанні із чоловіком у травні 2022 року. Фото: Getty Images

Зараз Антоніні Кравчук 90 років. Вона мешкає у Києві і, як і раніше, не з'являється на публіці.

