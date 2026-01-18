Більш ніж пів століття були разом: що відомо про дружину Леоніда Кравчука, яка була в його тіні
Обраниця першого президента вкрай рідко з'являлася на публіці
Леонід Кравчук — перший президент України, який прожив у шлюбі зі дружиною 65 років, до самої смерті. Його обраниця ніколи не була публічною людиною, не боролася за увагу перед камерами і не грала роль "першої леді".
Що варто знати
- Попри статус першої леді, Антоніна Кравчук свідомо уникала камер, офіційних візитів та майже ніколи не давала інтерв’ю
- Дружина першого президента України не була домогосподаркою, коли чоловік будував кар'єру — вона реалізувала себе як науковиця
- Подружжя прожило у шлюбі 65 років, а їхні стосунки розпочалися в університеті
Що відомо про дружину Леоніда Кравчука
Антоніна Кравчук (у дівоцтві Мішура) народилася 3 листопада 1935 року у селі Вири (зараз Сумська область). І хоч вона завжди була у тіні чоловіка, вона — кандидатка економічних наук і викладачка економіки у Київському університеті ім. Тараса Шевченка.
Антоніна познайомилася з Леонідом Макаровичем ще в університеті. Вони одружилися у 1957 році, коли обидва були студентами. За два роки у подружжя народився син Олександр, а згодом — онуки й правнучка.
Коли в грудні 1991 року Леонід Кравчук став першим президентом незалежної України, Антоніна автоматично стала першою леді. Але вона не хотіла бути публічною постаттю — від офіційних заходів майже завжди відмовлялася, не супроводжувала чоловіка на візитах і не давала "класичних" інтерв’ю.
Під час інавгурації 1991 року вона була поруч, але залишалася абсолютно мовчазною — Антоніна Кравчук не звернулася до публіки ані словом. Узагалі за всю політичну дистанцію Леонід Кравчук її публічні появи можна перерахувати на пальцях однієї руки. Єдиний виняток — коротке інтерв’ю в телепрограмі, де гостем був сам президент.
Поза камерами її життя було значно активнішим. Антоніна працювала викладачкою у Державна академія житлово-комунального господарства, а також долучилася до створення журналу Персонал і освітянського тижневика Персонал Плюс.
Зараз Антоніні Кравчук 90 років. Вона мешкає у Києві і, як і раніше, не з'являється на публіці.
