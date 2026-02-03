Ламають шию Росії? Загородній пояснив, чому США переманюють Індію на свою нафту

Вашингтон та Нью-Делі підпишуть угоду найближчим часом

США ведуть глобальну гру проти Китаю за контроль над нафтовими потоками, намагаючись перехопити постачання сировини для ключових азійських ринків. Водночас це послабляє позиції Росії, яка виявилася лише "супутніми втратами" великого протистояння.

Про це в етері "Телеграфу" розповів керуючий партнер Національної антикризової групи, політичний експерт і політтехнолог Тарас Загородній.

За його словами, американці, в першу чергу, борються проти Китаю. Вони хочуть узяти під контроль всю нафту, яка тільки існує, щоб контролювати нафтові потоки.

"Яку вони нафту, наприклад, пропонують індусам? Це Трамп написав: "чудову американську". Тому що ми розуміємо, у США може бути тільки чудова нафта. І просто венесуельську, за дивним збігом обставин, яка раніше йшла в Китай", — пояснив експерт.

Те, що в результаті цієї гонитви контролю за нафтою, ламають шию Росії, це закономірно, тому що Китай і Росія – це фактично єдиний організм. Так в цій грі Москва стає "супутніми втратами". Частиною операції по контролю за нафтою є й боротьба з російськими танкерами, які перевозили нафту з Ірану, Венесуели або з Росії як для Індії, так і для Китаю.

"Вони почали мочити їх і виявилося, що тут боляче стало. Чи можуть, наприклад, індуси замінити російську нафту венесуельською? Так, вона схожа за складом", — зазначив Загородній.

Для України це є доброю тенденцією. Водночас США мають важелі тиску на Нью-Дели: постачання зброї, мита та багато інших речей, резюмував експерт.

Що відомо про угоду між Індією та США

У понеділок, 2 лютого, президент США Дональд Трамп написав на Truth Social після телефонної розмови з індійським лідером Нарендрою Моді, що Вашингтон та Нью-Делі досягли торгової угоди.

Він пояснив, що країни негайно вживуть заходів щодо зниження мит на товари один одного, а прем'єр-міністр Індії також погодився закуповувати американську продукцію "у набагато більшому обсязі".

Крім того, за словами Трампа, індійський лідер пообіцяв "припинити закуповувати російську нафту і значно збільшити закупівлі у Сполучених Штатів і, можливо, у Венесуели".

Хоча глава Білого дома стверджує, що Нью-Делі погодився купувати нафту в США, Індія це публічно не підтвердила. У заяві на X Моді повністю уникнув згадки про "торгову угоду", про будь-яку домовленість про припинення закупівель російської нафти або про намір закупити у США товарів на суму 500 мільярдів доларів.

Натомість він просто підтвердив, що "на товари, вироблені в Індії, тепер поширюватиметься знижене мито у розмірі 18%", і висловив подяку за "це чудове оголошення".

У вівторок, 3 лютого, міністр торгівлі Індії Пріюш Гоял заявив, що дві країни підпишуть угоду "найближчим часом", повідомляє Aljazeera. За його словами, спільна заява буде опублікована після узгодження остаточних деталей. Однак він не надав жодних додаткових подробиць щодо змісту документа.

Раніше ексрадник президента Володимира Зеленського, економіст Олег Устенко розповів, що у Росії зменшуються доходи від експорту. "Головний експортний товар Росії не ікра чи водка, а нафта", – сказав він.