Була у Партії регіонів разом із батьком. Як виглядає єдина дочка екснардепа Ківалова

Отримала звання "заслуженої" за Януковича

Колишній нардеп від "Партії регіонів" Сергій Ківалов має єдину дочку, яка з'явилася у шлюбі політика з дружиною Наталією Ківаловою.

Що потрібно знати:

Тетяна Ківалова народилася у Казахстані

Вона була депутатом Одеської міськради та членом "Партії регіонів"

У 2021 році розслідування показало, що дочка Ківалова володіє дорогою нерухомістю в Лондоні

Донька ексрегіонала, Тетяна Ківалова, народилася 24 лютого 1976 року у казахстанському місті Костанай, де з дитинства проживав її батько. Пізніше сім’я переїхала до Одеси. 1993 року вона закінчила гімназію № 119 з поглибленим вивченням англійської мови, а 1998-го — Одеську державну юридичну академію за спеціальністю "державне управління та міжнародні відносини".

2001 року Ківалова захистила кандидатську дисертацію з юридичних наук, а 2008-го здобула ступінь доктора юридичних наук. З 1998 по 2003 рік працювала адвокатом у компанії "Полонський та Партнери" та входила до складу Одеської обласної колегії адвокатів. Паралельно розпочала викладацьку діяльність в Одеській національній юридичній академії, де пройшла шлях від асистента до професора. Також є директором юридичної фірми "ТСК".

У 2002-2010 роках Ківалова була депутатом Одеської міської ради та членом комісії з питань законності та правопорядку. Як і її батько, була у "Партії регіонів". У 2013 році указом Віктора Януковича їй було надано звання "Заслужений юрист України". 2023 року вона була співавтором методичних рекомендацій для Національного університету "Одеська юридична академія".

Тетяна була одружена двічі. У першому шлюбі народився син Сергій, має прізвище Кос'яненко.

Ківалов зі своїм онуком Сергієм. Фото: facebook.com

Влітку 2010 року Ківалова одружилася з Олегом Бондарем, який на той момент очолював Комісію зі спрощення процедур контролю вантажів, пасажирів і транспорту в морських торгових портах України. У 2011 році Бондаря було звільнено з посади заступника міністра транспорту та зв’язку.

Тетяна Ківалова з матір’ю Наталією. Фото: slovo.odessa.ua

У листопаді 2021 року розслідування Слідство.Інфо повідомило, що на Тетяну Ківалову в Лондоні зареєстровано п’ять об’єктів нерухомості, три з яких оцінювалися як мінімум у 13,5 млн доларів. Нерухомість було придбано у 1999-2003 роках через офшорні компанії з реєстрацією на Британських Віргінських островах — у період, коли Сергій Ківалов був народним депутатом України.

Тетяна Ківалова має сторінку у Facebook, проте останній пост датується 2019 роком. Він був опублікований у період виборчої кампанії Сергія Ківалова до Верховної Ради та супроводжувався гаслом "Сергій Ківалов. За Одесу". Вибори тоді він програв кандидату від партії "Слуга народу" Олексію Леонову.

