Клуб особистої симпатії: чому Путін отримав запрошення до Ради миру Трампа

Вадим Михальченко
Трамп запросив Путіна та Лукашенка до Ради миру, Іван Ступак Новина оновлена 19 січня 2026, 17:28
Президент США запросив до Ради миру доволі суперечливих людей

Запрошення глави Кремля Володимира Путіна до "Ради миру" стало черговим "знаком уваги" від Дональда Трампа. Це показує, що в американській адміністрації немає бажання збільшувати тиск на агресора.

На введення проти РФ нових санкцій, обмежень чи тарифів розраховувати поки що не варто. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розказав військовий експерт та колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

"Якщо його запрошують, то про санкції мова вже не йде. (Сенатор, — ред.) Ліндсі Грем може скільки завгодно казати про готовність США до введення "нищівних санкцій", але я вже це чув орієнтовно разів 5, починеаючи з червня 2025 року. І, судячи з останніх подій, в короткостроковій перспективі нічого нового введено не буде", — сказав Ступак.

За словами експерта, тактика Трампа доволі суперечлива. Він скоріше буде "бити" своїх друзів, ніж супротивників.

Іван Ступак
"Поки що ця тактика працює. В Раду миру він запросив і Путіна, і президента Аргентини Мілея, президента Єгипту, тобто, людей, які не є лідерами країн — "драйверів" світової економіки. Таких, як Німеччина, Франція та інші. Туди запрошено людей, які подобаються особисто американському президенту", — зазначив Ступак.

Лукашенко теж в Раді миру?

Пізніше стало відомо, що Дональд Трамп також запросив білоруського диктатора Олександра Лукашенка приєднатися до "Ради миру". На що той відреагував позитивно.

Що таке "Рада миру" і кого туди вже запросили

Як повідомляв "Телеграф", у статуті нову структуру описують як "міжнародну організацію, що прагне сприяти стабільності, відновлювати надійне та законне управління, а також забезпечувати тривалий мир у районах, що постраждали від конфлікту або перебувають під загрозою його виникнення". Юридично Рада стане чинною після того, як щонайменше три держави погодяться з її хартією.

Олександр Лукашенко та Володимир Путін
Передбачається, що засідання з правом голосу відбуватимуться щонайменше раз на рік, а виконавча рада проводитиме квартальні зустрічі без права голосу. Трамп уже розіслав запрошення низці світових лідерів. Серед потенційних членів-засновників, які публічно підтвердили або отримали запрошення Аргентина, Канада, Парагвай, Албанія, Туреччина.

Дональд Трамп та Володимир Путін
Раніше "Телеграф" розповідав Дональд Трамп очолив Раду миру для Гази. Що вона передбачає і чи завершить війну.

