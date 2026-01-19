Клуб особистої симпатії: чому Путін отримав запрошення до Ради миру Трампа

Президент США запросив до Ради миру доволі суперечливих людей

Запрошення глави Кремля Володимира Путіна до "Ради миру" стало черговим "знаком уваги" від Дональда Трампа. Це показує, що в американській адміністрації немає бажання збільшувати тиск на агресора.

На введення проти РФ нових санкцій, обмежень чи тарифів розраховувати поки що не варто. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розказав військовий експерт та колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

"Якщо його запрошують, то про санкції мова вже не йде. (Сенатор, — ред.) Ліндсі Грем може скільки завгодно казати про готовність США до введення "нищівних санкцій", але я вже це чув орієнтовно разів 5, починеаючи з червня 2025 року. І, судячи з останніх подій, в короткостроковій перспективі нічого нового введено не буде", — сказав Ступак.

За словами експерта, тактика Трампа доволі суперечлива. Він скоріше буде "бити" своїх друзів, ніж супротивників.

Іван Ступак

"Поки що ця тактика працює. В Раду миру він запросив і Путіна, і президента Аргентини Мілея, президента Єгипту, тобто, людей, які не є лідерами країн — "драйверів" світової економіки. Таких, як Німеччина, Франція та інші. Туди запрошено людей, які подобаються особисто американському президенту", — зазначив Ступак.

Лукашенко теж в Раді миру?

Пізніше стало відомо, що Дональд Трамп також запросив білоруського диктатора Олександра Лукашенка приєднатися до "Ради миру". На що той відреагував позитивно.

Що таке "Рада миру" і кого туди вже запросили

Як повідомляв "Телеграф", у статуті нову структуру описують як "міжнародну організацію, що прагне сприяти стабільності, відновлювати надійне та законне управління, а також забезпечувати тривалий мир у районах, що постраждали від конфлікту або перебувають під загрозою його виникнення". Юридично Рада стане чинною після того, як щонайменше три держави погодяться з її хартією.

Олександр Лукашенко та Володимир Путін

Передбачається, що засідання з правом голосу відбуватимуться щонайменше раз на рік, а виконавча рада проводитиме квартальні зустрічі без права голосу. Трамп уже розіслав запрошення низці світових лідерів. Серед потенційних членів-засновників, які публічно підтвердили або отримали запрошення Аргентина, Канада, Парагвай, Албанія, Туреччина.

Дональд Трамп та Володимир Путін

