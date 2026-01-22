Війни за Гренландію не буде? Як Трамп може отримати бажане

Альянс запропонував Вашингтону альтернативу без порушення суверенітету Данії

У НАТО обговорюють можливість збільшення військової присутність США у Гренландії. Президент Дональд Трамп вже зустрівся з генсекретарем Альянсу Марком Рютте щодо цієї пропозиції.

Що треба знати:

НАТО запропонував США альтернативу покупції Гренландії

В угоді може йтися про розміщення "Золотого купола"

Ідеї Альянсу щодо Гренландії перегукуються з умовами Данії

Як пише The New York Times, у НАТО нібито знайшли спосіб як вдовольнити Трампа та уникнути війни за країну. Ба більше, ця ідея зберігає суверенітет Данії, що відповідає головній вимозі країни.

За словами джерел видання, спочатку Трамп засуджував дії НАТО у питанні Гренландії, але вже після зустрічі з Рютте пом'якшив свою позицію. Під час їхньої розмови ймовірніше обговорювались деталі угоди про те, щоб у Гренландії збільшилась військова присутність США.

"Вищі військові посадові особи країн-членів Альянсу обговорили компроміс, згідно з яким Данія надасть Сполученим Штатам суверенітет над невеликими ділянками гренландської землі, де США зможуть побудувати військові бази", —йдеться у матеріалі.

Тобто таким чином Трамп може отримати бажане — військовий плацдарм в Арктиці без порушення суверенітету країни. До того ж, після зустрічі з Рютте, він вже не стверджував, що США мають контролювати Гренландію.

НАТО у своїй заяві зазначило: "Переговори між Данією, Гренландією та США триватимуть з метою забезпечення того, щоб Росія та Китай ніколи не отримали плацдарму — економічного чи військового — у Гренландії".

За даними Axios, ідея НАТО — це фактично овлена "Угода про оборону Гренландії" між США та Данією 1951 року. Джерела вважають, що до військових баз, які можуть побудувати Штати, додасться й система ППО "Золотий купол".

Загалом американські чиновники налаштовані позитивно, адже ця пропозиція НАТО перегукується з данською пропозицією: "Данія зберігає суверенітет, але США можуть збільшити свою військову присутність у Гренландії".

