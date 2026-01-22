Войны за Гренландию не будет? Как Трамп может получить желаемое

Альянс предложил Вашингтону альтернативу без нарушения суверенитета Дании

В НАТО обсуждается возможность увеличения военного присутствия США в Гренландии. Президент Дональд Трамп уже встретился с генсекретарем Альянса Марком Рютте по этому предложению.

Что нужно знать:

НАТО предложил США альтернативу покупке Гренландии

В сделке может говориться про размещение "Золотого купола"

Идеи Североатлантического союза по Гренландии перекликаются с условиями Дании

Как пишет The New York Times, в НАТО якобы нашли способ удовлетворить Трампа и избежать войны за страну. Более того, эта идея сохраняет суверенитет Дании, что отвечает главному требованию страны.

По словам источников издания, сначала Трамп осуждал действия НАТО по вопросу Гренландии, но уже после встречи с Рютте смягчил свою позицию. Во время их разговора более вероятно обсуждались детали соглашения о том, чтобы в Гренландии увеличилось военное присутствие США.

"Высшие военные должностные лица стран-членов Альянса обсудили компромисс, согласно которому Дания предоставит Соединенным Штатам суверенитет над небольшими участками гренландской земли, где США смогут построить военные базы", — говорится в материале.

То есть таким образом Трамп может получить желаемое – военный плацдарм в Арктике без нарушения суверенитета страны. К тому же после встречи с Рютте он уже не утверждал, что США должны контролировать Гренландию.

НАТО в своем заявлении отметило: "Переговоры между Данией, Гренландией и США будут продолжены с целью обеспечения того, чтобы Россия и Китай никогда не получили плацдарм — экономический или военный — в Гренландии".

По данным Axios, идея НАТО — это фактически обновленное "Соглашение об обороне Гренландии" между США и Данией 1951 года. Источники считают, что к военным базам, которые могут построить Штаты, добавится и система ПВО "Золотой купол".

В общем, американские чиновники настроены положительно, ведь это предложение НАТО перекликается с датским предложением: "Дания сохраняет суверенитет, но США могут увеличить свое военное присутствие в Гренландии".

