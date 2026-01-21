Була бізнес-партнером Кернеса: що відомо про дружину ексмера Харкова Добкіна і як вона виглядає

Обранка молодша за Добкіна на дев’ять років

Скандальний ексмер Харкова Михайло Добкін, який "засвітився" у військовій формі, двічі був офіційно одружений. Його нинішню обраницю звуть Аліна Боженко, і вона народила політику двох дітей.

Що відомо:

Михайло Добкін до 2007 року був одружений з Людмилою, від якої у нього двоє дорослих дітей

Після розлучення ексмер Харкова одружився з Аліною Боженко, яка народила йому двох дочок

Аліна Добкіна була бізнес-партнером Геннадія Кернеса та рідко з’являється на публіці

Як виглядає дружина Михайла Добкіна і що про неї відомо

Аліна Боженко, дружина колишнього мера Харкова Михайла Добкіна, веде дуже закритий спосіб життя та майже не з’являється на публіці. Відомо, що одружилися вони у 2007 році, як тільки Добкін розлучився з першою дружиною.

Як виглядає дружина Михайла Добкіна

У тому ж році вони стали батьками дочки Єви, хоча подейкують, що дитина з’явилася на світ до офіційного оформлення шлюбу. Через три роки Аліна подарувала Добкіну ще одну дочку — Поліну.

Аліна Добкіна рідко з’являється на публіці

Примітно, що всі дочки колишнього міського голови Харкова народилися 7-го числа. Про це він сам розповів у одному з інтерв’ю:

У мене четверо дітей – три дочки та син, причому доньки народилися сьомого числа: одна у жовтні, друга – у грудні, а третя – у травні. Тому можна сказати, що я дуже ювелірно працюю у цьому плані Михайло Добкін

Аліна Добкіна молодша за чоловіка майже на 9 років, у мережі її фотографій вкрай мало, бо вона рідко відвідувала публічні заходи. Але відомо, що у 2011 році Аліна стала бізнес-партнером покійного ексмера Харкова Геннадія Кернеса, отримавши у власність 25% акцій регіонального "7 каналу", тоді як Кернесу належало 50% цього медіаресурсу.

Аліна Добкіна була бізнес-партнером Кернеса

Де зараз і чим займається дружина колишнього політика – невідомо. Її ім’я давно не згадується у пресі.

Зазначимо, що до шлюбу з Аліною Михайло Добкін був одружений з Людмилою Молотокас (дівоче прізвище), з якою познайомився ще під час служби в армії. Згідно з відкритими даними, Людмила була дочкою високопоставленого політпрацівника ППО. У шлюбі у них народилося двоє дітей: дочка Алла та син Микола.

Перша дружина Добкіна з дітьми

