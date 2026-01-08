Мала дорогоцінні годинники і зізнавалася у любові до російських співаків: що відомо про дружину Дмитра Добкіна

Обраниця ексрегіонала — володарка декількох автівок і паркомісць

Дмитро Добкін — колишній член "Партії регіонів", український проросійський політик, народний депутат України і брат ексмера Харкова Михайла Добкіна, який називав майданівців "веселими клоунами". Його дружина завжди була у тіні чоловіка, проте через оприлюднені декларації можна зрозуміти, що вона небідна жінка.

Що варто знати

Олена Добкіна понад 20 років залишається в тіні свого чоловіка

Під час рідкісного спільного інтерв'ю дружина екснардепа зізналася у музичних смаках — любові до російських виконавців

Згідно з деклараціями, Олена володіє елітною нерухомістю в Харкові, акціями великих підприємств та значною колекцією коштовних брендів і прикрас

Дружину екснардепа звати Олена і у шлюбі з Добкіним вона перебуває вже більше 20 років. Подружжя має трьох дітей: Марка, Іллю та Михайла. Олена нечасто з'являлася з чоловіком на публічних заходах, а якщо й була у супроводі чоловіка, вкрай рідко давала інтерв'ю.

Дмитро Добкін із дружиною та дітьми. Фото: Інстаграм Дмитра Добкіна

В мережі є архівний фрагмент, де Дмитро Добкін "вийшов у світ" зі своєю обраницею у 2021 році. Пара дала коротке інтерв’ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя" під час Джазового фестивалю.

Дмитро Добкін із дружиною Оленою та молодшим сином. Фото: Інстаграм Дмитра Добкіна

Тоді екснардеп відверто зізнався: він зрозумів, що політика — це не зовсім його сфера, і зовсім не шкодує про перехід до іншого способу життя. Під час розмови Добкін поводився розкуто, тоді як його дружина здебільшого мовчки посміхалася поруч, відповівши лише двома короткими фразами на запитання ведучої.

Цікавим виявився музичний смак подружжя. Відповідаючи на запитання про улюблених виконавців, Дмитро впевнено назвав Святослава Вакарчука та Дашу Астаф’єву. Його ж кохана віддала перевагу російському гурту Zivert та співачці-зрадниці Ані Лорак. Водночас колишній депутат додав, що в караоке полюбляє виконувати репертуар Гаріка Сукачова — артиста, який ще з 2014 року підтримує російську агресію на Донбасі та незаконно відвідував анексований Крим.

Завдяки оприлюдненим деклараціям, можна скласти доволі конкретну картину того, чим володіла саме Олена Добкіна. Зокрема, у її власності були: квартира у Харкові площею 420,8 м², придбана у 2012 році за понад 1 млн гривень. Також чотири паркомісця, загальною вартістю близько 297,5 тисяч гривень.

Декларація Дмитра Добкіна. Фото: youcontrol.com

Декларація Дмитра Добкіна. Фото: youcontrol.com

Також у декларації вказано, що Олена володіла акціями ПрАТ "Володимир-Волинської птахофабрики", а також акціями Володимир-Волинська торгівельної компанії. У декларації вона також зазначала вісім годинників, деякі з дорогоцінним камінням, а також ювелірні прикраси та шубу з соболя — це дає уявлення про спосіб життя. Проте вартість жодного із годинників чи прикрас не вказана. Серед них бренди Bvlgari, Marc Jacobs, Rolex тощо.

Декларація Дмитра Добкіна. Фото: youcontrol.com

Декларація Дмитра Добкіна. Фото: youcontrol.com

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Фельдмана — колишнього члена "Партії регіонів". Вона володіє 470 тисячами доларів і майже 300 тисячами гривень.