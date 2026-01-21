Была бизнес-партнером Кернеса: что известно о жене экс-мэра Харькова Добкина и как она выглядит

Избранница младше Добкина на девять лет

Скандальный экс-мэр Харькова Михаил Добкин, который "засветился" в военной форме, дважды был официально в браке. Его нынешнюю избранницу зовут Алина Боженко, и она родила политику двоих детей.

Что известно:

Михаил Добкин до 2007 года состоял в браке с Людмилой, от которой у него двое взрослых детей

После развода экс-мэр Харькова женился на Алине Боженко, которая родила ему двоих дочерей

Алина Добкина была бизнес-партнером Геннадия Кернеса и редко появляется на публике

Как выглядит жена Михаила Добкина и что о ней известно

Алина Боженко, супруга бывшего мэра Харькова Михаила Добкина, ведет очень закрытый образ жизни и почти не появляется на публике. Известно, что поженились они в 2007 году, как только Добкин развелся с первой супругой.

Как выглядит жена Михаила Добкина

В том же году они стали родителями дочери Евы, хотя поговаривают, что ребенок появился на свет до официального оформления брака. Спустя три года Алина подарила Добкину еще одну дочь — Полину.

Алина Добкина редко появляется на публике

Примечательно, что все дочери бывшего мэра Харькова родились 7-го числа. Об этом он сам рассказал в одном из интервью:

У меня четверо детей – три дочери и сын, причем дочки родились седьмого числа: одна в октябре, вторая – в декабре, а третья – в мае. Поэтому можно сказать, что я очень ювелирно работаю в этом плане Михаил Добкин

Алина Добкина младше мужа почти на 9 лет, в сети ее фотографий крайне мало, потому что она редко посещала публичные мероприятия. Но известно, что в 2011 году Алина стала бизнес-партнером покойного экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса, получив в собственность 25% акций регионального "7 канала", в то время как Кернесу принадлежало 50% этого медиаресурса.

Алина Добкина была бизнес-партнером Кернеса

Где сейчас и чем занимается жена бывшего политика — неизвестно. Ее имя давно не упоминается в прессе.

Отметим, что до брака с Алиной Михаил Добкин был женат на Людмиле Молотокас (девичья фамилия), с которой познакомился еще во время службы в армии. Согласно открытым данным, Людмила была дочерью высокопоставленного политработника ПВО. В браке у них родились двое детей: дочь Алла и сын Николай.

Первая жена Добкина с детьми

